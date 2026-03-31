Chiến sự Nga - Ukraine 31-3: Không kích ác liệt khắp chiến trường; UAV Ukraine rơi tại Phần Lan, Kiev đổ lỗi cho tác chiến điện tử của Nga 31/03/2026 06:19

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Tổng tư lệnh Ukraine nói Nga đang buộc phải chơi theo luật của Ukraine; Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Zaporizhzhia.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với hàng trăm vụ không kích từ hai bên.

Tổng tư lệnh Ukraine: Nga đang buộc phải chơi theo luật của Ukraine

. Ngày 30-3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng năm nay, Ukraine sẽ tập trung vào một chiến dịch phòng thủ chiến lược nhằm kiềm chế Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: BLOOMBERG

“Mục tiêu của chúng ta năm nay là tiến hành một chiến dịch phòng thủ chiến lược để kiềm chế đối phương, ngăn chặn việc mất lãnh thổ, làm suy yếu lực lượng và nguồn lực của họ, tạo điều kiện cho các chiến dịch tấn công quy mô lớn, xây dựng lực lượng dự bị, đảm bảo chất lượng huấn luyện cao cho binh sĩ, và đồng thời tiến hành các chiến dịch phản công và tấn công trên các mặt trận mà đối phương suy yếu” - ông Syrskyi nói.

Theo vị tổng tham mưu, Nga đang buộc phải chơi theo luật của Ukraine, thích nghi và tập trung nỗ lực vào những nơi lực lượng Ukraine tiến công.

Cũng theo ông Syrskyi, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 480 km² lãnh thổ trên trục Oleksandrivka.

Ông nói thêm rằng kể từ ngày 1-3, lực lượng Nga đã lên kế hoạch phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên tất cả 13 trục chiến lược. Tuy nhiên, Moscow đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch và tái triển khai một phần lực lượng và khí tài từ các trục Pokrovsk và Ocheretyne sang trục Oleksandrivka.

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 30-3, lực lượng Ukraine đã tham gia 120 cuộc đụng độ với lực lượng Nga. Trong đó, khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao tranh nhất, với 24 lần tấn công từ phía Moscow.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện 50 cuộc không kích, thả 162 quả bom dẫn đường, phóng 4.663 máy bay không người lái (UAV) cảm tử, và thực hiện 2.853 cuộc tấn công nhắm vào các khu dân cư và vị trí của Ukraine.

. Chính quyền địa phương ở Ukraine đưa tin về 4 người chết và 36 người bị thương trong các vụ tấn công của Nga trong ngày 30-3, theo tờ Kyiv Independent.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, đêm qua Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander và 164 UAV vào Ukraine, trong đó có khoảng 90 UAV tầm xa loại Shahed. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 150 UAV.

Ít nhất 12 UAV và một tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng thủ và tấn công 7 địa điểm. Mảnh vỡ đã rơi xuống 2 địa điểm.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin viết trên Telegram rằng các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga. Tỉnh Sumy lân cận cũng ghi nhận 3 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, một cuộc tấn công của Nga vào quận Nikopol đã làm 4 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho biết.

Nga cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo báo cáo mất điện ở bảy tỉnh và kêu gọi người dân Ukraine hạn chế sử dụng điện, đặc biệt là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV của Ukraine rơi tại Phần Lan, Kiev cho rằng do tác chiến điện tử của Nga

Nhiều UAV đã rơi tại Phần Lan, và ít nhất một chiếc được xác định là của Ukraine, giới chức Phần Lan cho biết ngày 29-3.

“Các UAV đã lạc vào lãnh thổ Phần Lan. Chúng tôi xem vấn đề này rất nghiêm trọng. Các cơ quan an ninh đã phản ứng ngay lập tức. Cuộc điều tra các vụ việc vẫn đang tiếp tục và thông tin sẽ được cung cấp khi được xác nhận” - Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói.

Các UAV không bị đánh chặn mà tự rơi xuống, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, đồng thời nói thêm rằng một tiêm kích Hornet đã được điều động để xác định các vật thể. Dù đến nay mới xác định được một UAV, ông Orpo cho rằng tất cả các UAV này nhiều khả năng đều là UAV của Ukraine bị bắn rơi.

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, một UAV được tìm thấy ở phía bắc TP Kouvola, và một chiếc khác được phát hiện ở phía đông TP này.

Ông Heorhii Tykhyi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ngày 30-3 cho biết Kiev đang liên lạc với Phần Lan và chia sẻ thông tin để làm rõ hoàn cảnh vụ UAV rơi.

“Trong mọi trường hợp, không có UAV nào của Ukraine bay hướng về Phần Lan. Nguyên nhân nhiều khả năng là do hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu” - ông Tykhyi nói.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Ukraine đã xin lỗi Phần Lan về vụ việc.

“Chúng tôi đồng tình với quan điểm của các đối tác Phần Lan rằng hành động của Nga đối với Ukraine là nguyên nhân gốc rễ của sự cố này cũng như các thách thức an ninh rộng hơn trong khu vực”- theo ông Tykhyi.

Kouvola nằm ở đông nam Phần Lan, cách biên giới Phần Lan - Nga khoảng 50 km.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ

Binh sĩ Nga hoạt động tại chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Kharkiv và Zaporizhzhia trong ngày 30-3, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.360 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã mất khoảng 265 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga; khoảng 190 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 155 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Ukraine cũng tổn thất hơn 415 binh sĩ, một xe tăng và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, hơn 275 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 60 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 312 UAV và 5 quả bom thông minh của Ukraine.

Chính quyền tỉnh Belgorod (Nga) báo cáo rằng Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng gần 150 UAV trong 24 giờ qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Alexander Khinshtein nói rằng Ukraine đã bắn pháo 17 lần vào các khu vực của tỉnh này.

Theo ông Khinshtein, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 39 UAV của Ukraine thuộc nhiều loại khác nhau trên bầu trời tỉnh Kursk.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.