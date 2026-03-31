Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh vì cáo buộc gián điệp, London lên tiếng 31/03/2026 05:29

(PLO)- Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh vì cho rằng người này hoạt động gián điệp, cố gắng thu thập thông tin về nền kinh tế Nga thông qua các cuộc gặp không chính thức và cung cấp thông tin sai lệch về bản thân.

Một nhà ngoại giao Anh tại Moscow đã bị tước giấy chứng nhận công tác và buộc phải rời khỏi Nga sau khi bị cáo buộc tiến hành các “hoạt động tình báo và phá hoại” dưới danh nghĩa công tác tại đại sứ quán, theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30-3.

Nhà ngoại giao này, được xác định là ông Albertus Gerardus Janse van Rensburg, giữ chức Tham tán thứ 2 tại Đại sứ quán Anh ở Moscow, đài RT đưa tin.

Theo thông báo của FSB, ông van Rensburg đã cố tình cung cấp thông tin sai khi xin phép nhập cảnh, vi phạm luật pháp Nga.

Một góc tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: RIA NOVOSTI

FSB cũng cho biết cơ quan này “ghi nhận các nỗ lực thu thập thông tin nhạy cảm trong các cuộc gặp không chính thức với các chuyên gia Nga trong lĩnh vực kinh tế”. FSB kết luận rằng ông Rensburg tham gia các hoạt động “đe dọa an ninh Liên bang Nga".

Nhà ngoại giao này được yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập quyền đại sứ Anh tại Moscow - bà Danae Dholakia để chính thức phản đối. Trong một lần xuất hiện ngắn trước trụ sở bộ, bà Dholakia được nhìn thấy đến cùng ông Rensburg trước khi vào bên trong mà không trả lời báo chí.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Anh đã lên án động thái của Nga, theo hãng tin Sky News.

“Những cáo buộc mà Nga đưa ra hôm nay đối với các nhà ngoại giao của chúng tôi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nga đang tiến hành một chiến dịch quấy rối nhắm vào các nhà ngoại giao Anh, đưa ra những cáo buộc ác ý và hoàn toàn vô căn cứ về công việc của họ" - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh.