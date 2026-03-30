Chiến sự Nga-Ukraine 30-3: Nhóm du kích Atesh tung đòn hiểm khiến Nga không chặn được UAV Ukraine; Moscow kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng tới Kiev 30/03/2026 07:40

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói Nga dội bom lượn vào Donetsk, nhiều người thiệt mạng; Nhóm du kích Atesh tung đòn hiểm khiến Nga không chặn được UAV Ukraine; Nga kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng tới Kiev.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine nói Nga dội bom lượn vào Donetsk, nhiều người thiệt mạng

Ngày 29-3, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin nói rằng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng bom lượn vào TP Kramatorsk, khiến ít nhất 3 người (trong đó có một bé trai 13 tuổi) đã thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo ông Filashkin, vụ không kích xảy ra vào buổi trưa, theo tờ Kyiv Independent.

Vị tỉnh trưởng cho biết giới chức địa phương đang khẩn trương xác định con số thương vong cuối cùng của dân thường cũng như mức độ thiệt hại, trong bối cảnh nhiều tòa nhà cao tầng được ghi nhận đã bị tàn phá.

Hậu quả sau một cuộc tấn công bằng bom lượn (KAB) của Nga vào TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) ngày 29-3. Ảnh: Vadym Filashkin/ Telegram

"Một lần nữa, lực lượng Nga lại cố tình nhắm vào một thành phố yên bình" - ông Filashkin viết trên nền tảng Telegram, đồng thời lên án đây là "hành vi gieo rắc nỗi khiếp sợ có chủ đích nhằm vào người dân của chúng tôi".

Người đứng đầu tỉnh Donetsk cũng cho biết các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

Nằm cách các vị trí gần nhất của quân đội Nga ở phía đông tỉnh Donetsk chưa đầy 20 km, TP Kramatorsk đã phải hứng chịu sự gia tăng của các đợt tấn công bằng bom lượn và máy bay không người lái (UAV) từ phía Nga trong những tuần qua.

Được phòng thủ kiên cố và là nơi giao cắt trọng yếu của các tuyến đường sắt, đường cao tốc, Kramatorsk tiếp tục đóng vai trò là trung tâm hậu cần chiến lược. Đây cũng là trọng tâm trong chiến dịch của Nga nhằm giành quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk hiện do Ukraine nắm giữ.

Nhóm du kích Atesh nói tung đòn hiểm khiến Nga không chặn được UAV Ukraine

Ngày 29-3, các thành viên của nhóm du kích Atesh thân Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa các thiết bị tác chiến điện tử của Nga tại tỉnh Novgorod (Nga), theo Kyiv Independent.

Atesh khẳng định các đặc vụ của họ, phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã phóng hỏa 3 tháp viễn thông được trang bị ăng-ten tác chiến điện tử vào ngày 17-3.

Nhóm này cho biết các vụ cháy tháp, xảy ra tại các khu dân cư Okhvat, Demyansk và Valdai, đã hạn chế khả năng gây nhiễu chống UAV, "tạo điều kiện cho các UAV của Ukraine vượt qua... và tấn công một nhà máy sửa chữa máy bay ở Staraya Russa".

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các cơ sở tại Nhà máy Sửa chữa Máy bay số 123 ở thị trấn Staraya Russa đã bị đánh trúng vào ngày 17-3, bao gồm một nhà chứa được sử dụng để bảo dưỡng máy bay Il-76 và L-410.

Nhà máy này chuyên sửa chữa và hiện đại hóa máy bay vận tải quân sự cùng các linh kiện liên quan. Cơ sở này có đường băng riêng, cho phép tiếp nhận trực tiếp các máy bay hạng nặng. Atesh nhận định quá trình khôi phục nhà máy dự kiến sẽ mất nhiều tháng.

Theo Kyiv Independent, nhóm Atesh thường xuyên tiến hành các vụ phá hoại trên lãnh thổ Nga và tại các khu vực của Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Trong năm qua, các đặc vụ Atesh tuyên bố đã phá hoại nhiều trung tâm đường sắt trọng yếu, một đầu máy xe lửa, cũng như một nhà máy sản xuất hệ thống phòng không của Nga, cùng nhiều mục tiêu khác.

Nga nói UAV Ukraine xâm nhập khoảng 10 tỉnh

Giới chức Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov ở miền nam nước Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Thị trưởng Taganrog - bà Svetlana Kambulova cho biết có 8 người bị thương trong vụ tấn công và đã được hỗ trợ y tế.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bà Kambulova cho biết một dân thường đã thiệt mạng trong đêm, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Theo bà, các tòa nhà dân cư, cơ sở xã hội và cơ sở công nghiệp trong thành phố đã bị hư hại, và lực lượng khẩn cấp đã tiếp nhận 49 cuộc gọi để xử lý hậu quả sau vụ việc.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư Kovsharovka ở tỉnh Kharkiv sau các hoạt động quân sự mà bộ này mô tả là “quyết đoán”.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã hứng chịu thiệt hại khoảng 1.275 binh sĩ trong ngày qua tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 13 bom dẫn đường và 345 UAV trong ngày qua.

Các UAV Ukraine bị đánh chặn và phá hủy tại nhiều khu vực, bao gồm Bryansk, Kursk, Belgorod, Oryol, Tula, Smolensk, Leningrad, Pskov, Moscow và bán đảo Crimea, theo thông báo của bộ này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã tấn công kho chứa tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine, máy bay tại các sân bay, cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cùng các khu vực tập trung tạm thời của binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài.

Nga kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng tới Kiev

Ngày 29-3, ông Yuri Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết Nga kêu gọi Mỹ sử dụng ảnh hưởng của họ đối với Kiev, và Washington có khả năng làm điều đó, TASS đưa tin.

Ông Ushakov nói rằng phía Mỹ “hoàn toàn có thể gây sức ép và tác động tới Kiev”. Ông cho biết Nga đang kêu gọi các đối tác Mỹ thực hiện điều này trong bối cảnh hiện nay.

“Đó chính xác là điều chúng tôi đang kêu gọi các đồng nghiệp Mỹ làm. Đây là điều cần thiết vào lúc này” - ông Ushakov nói.

Ông không nêu chi tiết Mỹ nên gây ảnh hưởng tới Ukraine theo cách nào, nhưng nhấn mạnh Washington có khả năng tác động tới Kiev.

Ông Ushakov cho biết Mỹ đã "đưa ra một số ý tưởng và đề xuất khá thú vị, và tôi muốn nói là hữu ích" đối với tiến trình hòa bình Ukraine, song không nêu chi tiết.

"Nhưng cho đến nay, những điều đó vẫn chưa được hiện thực hóa" - vị trợ lý Điện Kremlin nói thêm.

Ông Ushakov lưu ý rằng suy cho cùng Nga hoạt động theo phương châm "tin tưởng nhưng phải kiểm chứng" khi đề cập các mối quan hệ quốc tế.