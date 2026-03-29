Chiến sự Nga - Ukraine 29-3: Loạt tỉnh thành Ukraine bị không kích dữ dội trong đêm; Nga cảnh báo viễn cảnh Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân 29/03/2026 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Kiev nói Nga phát động làn sóng không kích dữ dội trên khắp Ukraine, nhiều thương vong; Tên lửa Ukraine tấn công nhà máy sản xuất chất nổ Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi Nga mở cuộc không kích quy mô lớn trong đêm.

Kiev: Nga phát động làn sóng không kích dữ dội trên khắp Ukraine

Tờ Kyiv Independent đưa tin rằng Nga đã phát động một đợt tấn công dữ dội trên khắp Ukraine trong đêm 28-3, phóng 273 máy bay không người lái (UAV), khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 252 UAV của Nga, nhưng 21 chiếc vẫn vượt qua hệ thống phòng không.

Người dân tại Odessa chịu thiệt hại nặng nề nhất khi 60 UAV tấn công dồn dập thành phố cho đến rạng sáng.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau một cuộc tấn công ở Odessa ngày 28-3. Ảnh: Tổng thống Volodymyr Zelensky/Telegram

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dưới đống đổ nát. Có 2 người được xác nhận đã thiệt mạng và ít nhất 14 người bị thương, theo báo cáo của người đứng đầu chính quyền quân sự TP Odessa - ông Serhii Lysak và Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích vụ tấn công, cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào một bệnh viện phụ sản, các tòa nhà dân cư, doanh nghiệp, cùng cơ sở hạ tầng cảng và hạ tầng thiết yếu.

“Mỗi cuộc tấn công như vậy cho thấy Nga không muốn chấm dứt chiến tranh. Vì vậy, bất kỳ sự nới lỏng áp lực nào đối với nước này đều nguy hiểm. Sự phối hợp nhằm bảo vệ con người và sự sống sẽ giúp chúng ta, giúp công cuộc phòng thủ và ngoại giao của đất nước” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Thành phố quê nhà của ông Zelensky là Kryvyi Rih cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Các cuộc tấn công của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo giới chức Kryvyi Rih. Một cơ sở công nghiệp bị đánh trúng, gây ra các vụ hỏa hoạn.

Tại tỉnh Poltava, các đòn tấn công của Nga đã đánh trúng nhà dân và một cơ sở công nghiệp, khiến 1 người thiệt mạng, theo Tỉnh trưởng Vitalii Dyakovnych.

Tại các khu vực tiền tuyến, các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua đã khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng 760 cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương, làm hư hại hàng chục ngôi nhà, phương tiện và cơ sở hạ tầng.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin đưa tin rằng các đòn tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự và nhà ở tại tỉnh này, khiến 6 người bị thương.

Tỉnh Sumy phát cảnh báo không kích kéo dài 20 giờ khi Nga thực hiện hơn 90 cuộc tấn công, khiến 2 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Tên lửa Ukraine tấn công nhà máy sản xuất chất nổ Nga

Tên lửa Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy sản xuất chất nổ JSC Promsintez tại tỉnh Samara của Nga vào sáng 28-3, Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Cơ sở “có tầm quan trọng chiến lược” này mỗi năm sản xuất hơn 30.000 tấn thuốc nổ phục vụ bom và tên lửa, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Telegram.

“Một đòn đánh trúng mục tiêu đã được xác nhận, sau đó xảy ra vụ nổ tại khu vực sản xuất” - theo bộ này.

Các kênh truyền thông Nga trên Telegram đưa tin về vụ tấn công. Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ nhà máy.

Nga chưa bình luận về vụ việc. Tỉnh trưởng Samara - ông Vyacheslav Fedorishchev trước đó cảnh báo về mối đe dọa tên lửa đối với khu vực.

Cũng trong ngày 28-3, lực lượng Nga tuyên bố bắn hạ 155 UAV của Ukraine trên 16 khu vực, bao gồm bán đảo Crimea và thủ đô Moscow, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga: Ukraine tổn thất 1.140 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-3 nói rằng Ukraine đã mất khoảng 1.140 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Ukraine mất hơn 195 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phương Bắc của Nga phụ trách; gần 160 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phương Tây phụ trách; khoảng 130 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phương Nam phụ trách; hơn 335 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến trung tâm phụ trách; khoảng 265 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến phương Đông phụ trách và hơn 55 binh sĩ tại khu vực do Cụm tác chiến Dnepr phụ trách.

Nga cũng cáo buộc Ukraine đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nhằm vào các tòa nhà dân cư, phương tiện và các mục tiêu dân sự khác.

“Không có thương vong dân thường được báo cáo. 10 tòa nhà dân cư, một số xe ô tô chở khách, một xe tải và 4 cơ sở dân sự đã bị hư hại” - theo tuyên bố của chính quyền địa phương.

Nga cảnh báo về viễn cảnh Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Tây Âu sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của hành vi “tống tiền hạt nhân” từ phía Tổng thống Zelensky nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay ông, theo TASS.

“Tây Âu sẽ là bên đầu tiên phải hứng chịu sự tống tiền hạt nhân từ ông Zelensky nếu vũ khí hạt nhân rơi vào tay ông ấy. Ukraine khi đó có thể không chỉ tìm kiếm thêm hỗ trợ tài chính và vũ khí, mà còn đưa ra các yêu cầu nhằm duy trì bộ máy hiện tại” - bà Zakharova nói với tờ Izvestia.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nói rằng Anh và Pháp đang tính giúp Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm đạt điều khoản thuận lợi trong đàm phán với Nga

Theo cơ quan này, các kế hoạch bao gồm việc bí mật chuyển giao các linh kiện, thiết bị và công nghệ từ châu Âu sang Ukraine.

Đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ TN-75 của Pháp, thuộc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.1, đang được xem xét như một phương án.

Anh, Pháp và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.