Tổng Giám đốc WHO phát lời kêu gọi từ tâm dịch Ebola ở CHDC Congo; Vaccine khả năng cuối năm mới có 31/05/2026 06:38

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đang đến thăm tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola chết người ở miền đông CHDC Congo.

Ngày 30-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa để chống lại sự lây lan của virus Ebola tại CHDC Congo khi ông đến tỉnh phía đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát dịch hiện nay, theo hãng tin AFP.

Tại Bunia (thủ phủ của tỉnh Ituri, CHDC Congo), ông Tedros cho biết cộng đồng quốc tế đang giúp chính phủ CHDC Congo đối phó với dịch bệnh. Nhưng ông nói thêm rằng cần có "sự tham gia của cộng đồng", bao gồm việc vượt qua "sự thiếu tin tưởng" và thông tin sai lệch, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính từ các quốc gia.

“Chúng tôi ở đây để thảo luận với cộng đồng, để xem phản ứng đang diễn ra như thế nào và liệu có những thách thức nào cần hỗ trợ hay không. Các bạn không đơn độc trong cuộc chiến này. Chúng tôi ở đây, chúng tôi sát cánh cùng các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này” - ông Tedros nói với người dân ở Ituri.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tới Bunia (thủ phủ của tỉnh Ituri, CHDC Congo) ngày 30-5. Ảnh: AFP

Giới chức CHDC Congo cho biết số ca nhiễm được xác nhận tại nước này đã lên tới 225 vào ngày 29-5, gần gấp đôi con số 121 được báo cáo 2 ngày trước đó.

Giới chức CHDC Congo cũng đã ghi nhận 1.028 trường hợp nghi nhiễm và hơn 220 trường hợp tử vong nghi do Ebola tại nước này. Dịch bệnh đã lan sang nước láng giềng Uganda - nơi đã ghi nhận 9 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và 1 trường hợp tử vong.

Uganda đã đóng cửa biên giới với CHDC Congo trong tuần này và ra lệnh cách ly 21 ngày đối với bất kỳ ai đến từ nước này.

Ngày 29-5, WHO thông báo rằng một bệnh nhân nhiễm Ebola đã hồi phục và được xuất viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính.

Ebola, lây lan qua tiếp xúc gần và dịch cơ thể, đã giết chết hơn 15.000 người ở châu Phi trong 50 năm qua. Đợt dịch chết người nhất ở CHDC Congo đã cướp đi gần 2.300 sinh mạng trong số 3.500 trường hợp mắc bệnh từ năm 2018 đến năm 2020.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho chủng Ebola Bundibugyo hiện đang là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát ở CHDC Congo.

Tuy nhiên, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khu vực châu Phi cho biết rằng vaccine sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

Ngày 30-5, WHO cho biết các chuyên gia của tổ chức đã xem xét một số loại vaccine tiềm năng "đủ hứa hẹn" để được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng.

"Trong khi đó, ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn sự lây truyền bằng các công cụ mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều thập niên ứng phó Ebola, bao gồm giám sát dịch bệnh, xét nghiệm và chẩn đoán nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly và chăm sóc bệnh nhân, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng, sự tham gia của cộng đồng và chôn cất an toàn" - WHO cho biết.