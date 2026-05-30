Tuyên bố chú ý từ Tổng thống Iran và phía Mỹ liên quan thoả thuận 30/05/2026 19:38

(PLO)- Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng cho một "khuôn khổ tôn trọng" để chấm dứt chiến tranh trong khu vực; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Trump “kiên nhẫn” về thỏa thuận với Iran; NBC News đưa tin Mỹ chưa có bằng chứng về việc Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Tình hình chiến sự Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Tổng thống Iran nói về "khuôn khổ tôn trọng" để chấm dứt chiến tranh

Đài Press TV hôm 30-5 dẫn lời Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẵn sàng đạt được một “khuôn khổ tôn trọng” để chấm dứt chiến tranh và căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: PRESS TV

Press TV cho biết Văn phòng truyền thông của tổng thống Iran vừa đăng tải bài viết kèm ảnh cập nhật thông tin cuộc điện đàm hôm 26-5 giữa Tổng thống Masoud Pezeshkian và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng Iran luôn chứng minh sự trung thực và cam kết của mình trên con đường đối thoại.

“Giờ là lúc phía bên kia thể hiện ý chí của mình, cả bằng hành động lẫn lời nói, tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế” – ông Pezeshkian nói.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong khu vực

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 30-5, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Hồi giáo yêu chuộng hòa bình đang sát cánh bên nhau trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này để mở đường cho hòa bình.

Ông Araghchi cũng tái khẳng định rằng sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, trong bối cảnh hiện nay, là vô cùng quan trọng, theo hãng thông tấn Mehr News.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ông Trump “kiên nhẫn” về thỏa thuận với Iran

Ngày 30-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục “kiên nhẫn” theo đuổi thỏa thuận với Iran, theo tờ Financial Times.

Nhấn mạnh vừa nói chuyện với ông Trump, ông Hegseth cho biết: “Tổng thống muốn tôi nhắc lại rằng ông ấy kiên nhẫn như thế nào trong việc đảm bảo rằng với nỗ lực lịch sử mà Mỹ đang thực hiện [trong cuộc chiến với Iran]. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ là một thỏa thuận tốt. Một thỏa thuận tuyệt vời” – ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông Trump sẽ tiếp tục “kiên nhẫn theo đuổi điều đó”, để đảm bảo “họ [Iran] không có được vũ khí hạt nhân”.

Ông Hegseth cũng cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng. Kho dự trữ của chúng tôi phù hợp cho việc đó, cả ở đó và trên toàn cầu” – ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Đối thoại Shangri-La hôm 30-5. Ảnh: CNA

Cố vấn cấp cao Iran nhắc tên ông Trump

Ngày 30-5, ông Mohsen Rezaei – cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “phản bội ngoại giao lần thứ ba”.

“Bằng việc tiếp tục phong tỏa hải quân và đưa ra những yêu cầu quá đáng trong đàm phán, ông ta một lần nữa chứng minh rằng ông ta không có ý định đàm phán và đang theo đuổi những mục tiêu khác” – ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.

NBC News: Mỹ chưa có bằng chứng về việc Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Đài NBC News hôm 30-5 dẫn lời một số nguồn tin cho biết Mỹ chưa xác nhận việc Iran gài thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Theo đó, tình báo của Mỹ và các nước đồng minh cho rằng ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã gài thủy lôi ở eo biển này, nhưng các cuộc rà soát dưới nước của Mỹ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể được xác định chắc chắn là thủy lôi.

“Nếu có gì, thì mối đe dọa còn yếu hơn nhiều so với những gì chúng ta lo sợ” – một nguồn tin cho biết.

Tổng thống Trump từng nhiều lần đề cập việc Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 29-5, ông Trump cũng nhắc lại vấn đề này.

Xung đột Israel-Hezbollah vẫn căng thẳng

Ngày 30-5, Tổng thống Lebanon – ông Joseph Aoun và Thủ tướng nước này – ông Nawaf Salam đã có cuộc họp thảo luận về tình hình an ninh của Lebanon. Hai nhà lãnh đạo đã xem xét “tình hình chung trong nước và những diễn biến an ninh ở miền nam” trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel, “đặc biệt là ở các quận Sour (Tyre) và Nabatieh”.

Ảnh chụp màn hình các video ghi lại thiệt hại tại Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel hôm 28-5. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cuộc thảo luận cũng “đã đánh giá cuộc gặp được tổ chức tại Mỹ giữa các phái đoàn quân sự Lebanon, Mỹ, Israel và các cuộc thảo luận diễn ra trong đó. Trong đó, phía Lebanon tái khẳng định cam kết ưu tiên lệnh ngừng bắn” – tuyên bố Phủ Tổng thống Lebanon cho biết.

Cùng ngày, xung đột Israel-Lebanon tiếp tục có nhiều diễn biến leo thang.

Lực lượng Hezbollah tuyên bố họ đã phóng tên lửa tấn công vào đơn vị kiểm soát không lưu của căn cứ Meron ở miền bắc Israel. Nằm cách biên giới Lebanon khoảng 8 km, căn cứ Meron là một cơ sở giám sát và chỉ huy của Không quân Israel trên núi Meron.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng xác nhận một máy bay không người lái của Hezbollah đã tấn công khu vực quân sự ở miền bắc nước này.

Trong khi đó, phía Israel kêu gọi người dân sơ tán khỏi 7 khu vực phía nam Lebanon trước các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah.