Thêm thông tin mới về quy định cấp thẻ xanh của Mỹ 30/05/2026 12:42

Ngày 29-5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết không có thay đổi lớn nào trong chính sách cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) và chỉ một số người sẽ phải quay trở lại nước của họ để xin cấp theo thủ tục này, theo tờ The New York Times.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, việc có nên buộc ai đó phải về nước của họ để xin cấp thẻ xanh hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng viên chức xử lý nhập cư. Bộ này cũng cho biết các viên chức từ lâu đã có quyền quyết định như vậy.

“Đây chỉ là lời nhắc nhở các viên chức về quyền quyết định của họ, quyền này luôn tồn tại trên cơ sở từng trường hợp cụ thể”– một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

Theo The New York Times, thông tin này dường như là một phần rút lại thông báo trong thông cáo báo chí của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tuần trước.

Trước đó, ngày 22-5, USCIS cho biết những người nước ngoài muốn được cấp thẻ xanh sẽ phải làm thủ tục từ bên ngoài nước Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao.

Đây được xem là lần đầu tiên quy định về cấp thẻ xanh thay đổi trong 60 năm qua.

Thông thường, người dân có thể xin thẻ xanh theo hai cách riêng biệt: nộp đơn tại cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài hoặc nộp đơn xin thẻ xanh khi đang ở Mỹ, gọi là “điều chỉnh tình trạng cư trú”.

Với thông báo tuần trước của USCIS, nhiều người xin thẻ xanh ở Mỹ cho rằng có thể họ sẽ phải rời khỏi nước này trong khi hồ sơ của họ được xử lý. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều gia đình nhập cư, buộc người xin thẻ xanh phải rời bỏ công việc, nhà cửa và các mối quan hệ của họ tại Mỹ trong một khoảng thời gian không xác định.