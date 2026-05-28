WHO cảnh báo về ‘sự va chạm thảm khốc’ giữa dịch Ebola và xung đột tại CHDC Congo 28/05/2026 06:20

Ngày 27-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng xung đột tại CHDC Congo đang làm phức tạp thêm các nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát Ebola hiện nay, theo hãng tin AFP.

Kể từ khi đợt bùng phát Ebola được công bố vào giữa tháng 5, WHO đã ghi nhận hơn 1.000 ca xác nhận và nghi nhiễm tại CHDC Congo. Trong số đó, có 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi do Ebola.

WHO cảnh báo về “sự va chạm thảm khốc giữa dịch bệnh và xung đột”

Viết trên mạng xã hội X, ông Tedros lo ngại tình trạng bất ổn ở miền đông CHDC Congo - khu vực đã chìm trong xung đột suốt ba thập niên với sự tham gia của hàng loạt nhóm vũ trang - đang khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn.

“Miền đông CHDC Congo hiện đang đối mặt sự va chạm thảm khốc giữa dịch bệnh và xung đột, khi đợt bùng phát Ebola tại tỉnh Ituri đang vượt quá khả năng ứng phó” - theo ông Tedros.

Người đứng đầu WHO than phiền rằng các cuộc đụng độ đang “gây ra làn sóng di dời quy mô lớn, đẩy những người từng tiếp xúc với mầm bệnh vào các trại tị nạn đông đúc và cắt đứt những hành lang kiểm soát dịch bệnh quan trọng”.

“Các nhân viên tuyến đầu đang đánh cược mọi thứ, trong khi các vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế khiến việc truy vết ca bệnh và người tiếp xúc gần trở nên gần như bất khả thi” - ông Tedros cảnh báo.

“Chúng ta không thể xây dựng niềm tin với cộng đồng hay cách ly người bệnh khi bom đạn vẫn đang rơi” - ông Tedros nói, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên tham chiến lập tức đạt được thỏa thuận ngừng bắn để khống chế đợt bùng phát này”.

Người dân địa phương đeo khẩu trang tại Mongbwalu, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đối với chủng Ebola Bundibugyo - nguyên nhân gây ra đợt bùng phát hiện nay tại CHDC Congo.

Trong khi đó, nước láng giềng của CHDC Congo là Uganda, nơi đã ghi nhận một ca tử vong được xác nhận do Ebola và thêm 6 ca nhiễm, ngày 27-5 tuyên bố đóng cửa biên giới với CHDC Congo, có hiệu lực ngay lập tức.

Uganda cũng cho biết sẽ áp dụng cách ly 21 ngày đối với bất kỳ ai đến từ CHDC Congo, dưới sự giám sát của Bộ Y tế và các đội giám sát cấp huyện.

Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Ebola ở châu Phi

Ngày 27-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính phủ Mỹ đã tăng cường hỗ trợ cho khu vực bùng phát dịch, theo hãng tin Reuters.

Trong các cuộc họp báo gần đây, giới chức cho biết Mỹ đã cử một quan chức cấp cao của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tới tâm dịch và cam kết hỗ trợ hàng triệu USD.

Mỹ ngày 27-5 tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi ca Ebola xâm nhập lãnh thổ Mỹ từ CHDC Congo.

“Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép bất kỳ ca Ebola nào vào Mỹ” - Ngoại trưởng Rubio nói tại cuộc họp nội các cùng với Tổng thống Donald Trump.

Mỹ cũng áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từng tới CHDC Congo và các nước láng giềng, đồng thời sàng lọc công dân Mỹ tại ba sân bay.

Tuần trước, CDC Mỹ áp đặt hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người từng ở CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó.

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 27-5 rằng Washington đang đàm phán với Kenya về việc mở một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ từng tiếp xúc với mầm bệnh. Tuy nhiên, chính phủ Kenya hiện chưa phê duyệt kế hoạch.

Tuần trước, một công dân Mỹ làm công tác tuyên truyền y tế tại CHDC Congo được xác nhận nhiễm Ebola và đã được chuyển tới Đức điều trị cùng 5 người từng tiếp xúc với nguồn bệnh.