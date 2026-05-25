Dịch Ebola ở CHDC Congo diễn biến phức tạp, hơn 900 ca nghi nhiễm 25/05/2026 05:29

(PLO)- Đã có 904 ca nghi nhiễm và 119 ca tử vong nghi do Ebola được báo cáo tại CHDC Congo.

Ngày 24-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 101 đã được xác nhận mắc bệnh tại CHDC Congo, theo hãng tin Reuters.

Trước đó cùng ngày, giới chức Congo cho biết số ca nghi nhiễm Ebola trong đợt bùng phát đang diễn ra ở miền đông nước này hiện đã vượt mốc 900.

Bộ Truyền thông CHDC Congo viết trên mạng xã hội X rằng có 904 ca nghi nhiễm và 119 ca tử vong nghi do Ebola chủ yếu tại tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát.

WHO cho biết đợt bùng phát hiện gây ra mức rủi ro “rất cao” đối với CHDC Congo, nhưng nguy cơ dịch bệnh lan rộng ra toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Nhiều vụ phóng hỏa đã xảy ra các trung tâm điều trị Ebola ở miền đông CHDC Congo, trong đó hai trung tâm tại hai thị trấn bị tấn công chỉ trong tuần trước.

Những vụ việc này phản ánh sự phẫn nộ của người dân tại khu vực vốn nhiều năm chìm trong bạo lực do các nhóm phiến quân gây ra, tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa, chính quyền địa phương hoạt động kém và viện trợ quốc tế bị cắt giảm.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị trước khi chôn cất một nạn nhân nghi nhiễm Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo các chuyên gia, điều đó đã khiến hệ thống y tế tại những cộng đồng dễ tổn thương ngày càng suy yếu.

Một nguồn cơn khác gây phẫn nộ là các quy định nghiêm ngặt liên quan việc mai táng những người nghi tử vong do Ebola. Giới chức đang tìm cách kiểm soát chặt các lễ mai táng để ngăn Ebola tiếp tục lây lan, đặc biệt trong những đám tang truyền thống khi gia đình tự khâm liệm thi thể và đông người tập trung đưa tang.

Theo nhân chứng và cảnh sát, vụ phóng hỏa đầu tiên nhằm vào một trung tâm Ebola ở Rwampara do một nhóm thanh niên thực hiện khi họ tìm cách đưa thi thể của một người bạn về. Các nhân chứng cho biết đám đông cáo buộc tổ chức cứu trợ nước ngoài vận hành trung tâm này nói dối về dịch Ebola.

Giới chức ở đông bắc Congo hiện đã cấm tổ chức lễ thức đêm và các cuộc tụ tập trên 50 người. Binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đang canh gác một số lễ chôn cất do nhân viên cứu trợ thực hiện.

Chính phủ CHDC Congo lần đầu tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15-5. Kể từ đó, các ca bệnh xác nhận và nghi nhiễm đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Nước láng giềng Uganda cũng đã ghi nhận 5 ca Ebola.

Hôm 22-5, WHO đã nâng mức độ rủi ro của dịch bệnh tại CHDC Congo lên “rất cao”.

“Nguy cơ virus này lây lan nhanh là rất lớn, cực kỳ lớn, và điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình” - theo ông Abdirahman Mahamud, Giám đốc phụ trách cảnh báo khẩn cấp và điều phối ứng phó y tế của WHO

Ebola là bệnh do virus gây ra, với các triệu chứng như nôn ói, sốt và đôi khi chảy máu. Bệnh có thể mất nhiều tuần mới xuất hiện triệu chứng và thường gây tử vong.

Sau khi dịch được xác nhận, nhân viên y tế Congo, lực lượng Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ đã nhanh chóng triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo một số ước tính, Ebola có thể đã lây lan suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, trước khi giới chức y tế phát hiện ra. Việc chẩn đoán muộn cùng số người nhiễm hiện chưa xác định rõ sẽ khiến công tác ứng phó trở nên đặc biệt khó khăn.