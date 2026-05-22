WHO nâng cảnh báo với Ebola 22/05/2026 21:25

Ngày 22-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã được nâng từ mức cao lên rất cao, theo kênh Channel NewsAsia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22-5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng mức độ rủi ro vẫn ở mức cao trong khu vực và thấp trên toàn cầu. Ông cho biết hiện đã có gần 750 ca nghi nhiễm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và 177 trường hợp tử vong nghi do Ebola.

“Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng. Chúng tôi hiện điều chỉnh đánh giá rủi ro lên mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp ở cấp toàn cầu” - ông Tedros nói.

“Cho đến nay, 82 ca đã được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với 7 trường hợp tử vong được xác nhận. Nhưng chúng tôi biết quy mô dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo còn lớn hơn nhiều. Hiện đã có gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi do Ebola” - ông nói thêm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Theo người đứng đầu WHO, tình hình tại Uganda hiện ổn định sau khi ghi nhận hai bệnh ở những người từng di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông Tedros nói rằng các biện pháp được triển khai tại Uganda, bao gồm truy vết tiếp xúc quyết liệt và hủy một sự kiện tập trung đông người, dường như đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây lan.

Ông Tedros cho biết tình trạng bạo lực và bất ổn an ninh đang cản trở công tác ứng phó đợt bùng phát.

Một công dân Mỹ làm việc tại Congo đã được xác nhận dương tính với Ebola và được chuyển sang Đức để điều trị.

“Chúng tôi cũng được biết về các báo cáo hôm nay liên quan một công dân Mỹ khác từng tiếp xúc nguy cơ cao, đã được chuyển tới CH Czech” - ông Tedros cho biết thêm.

Cùng ngày, ông Abdirahman Mahamud, Giám đốc phụ trách cảnh báo khẩn cấp y tế và điều phối ứng phó của WHO, cảnh báo: “Nguy cơ virus này lây lan nhanh là rất cao, cực kỳ cao, và điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện”.

Nhà khoa học trưởng của WHO - bà Sylvie Briand cho biết một loại thuốc kháng virus mang tên Obeldesivir có thể được sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn họ phát bệnh.

Obeldesivir là thuốc kháng virus đường uống điều trị COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm do công ty Gilead Sciences (Mỹ) phát triển.

“Đây là loại thuốc điều trị đầy triển vọng, nhưng vẫn cần được triển khai theo một quy trình cực kỳ nghiêm ngặt” - ông Briand nói.

Trước đó, ngày 17-5, WHO đã tuyên bố chủng Bundibugyo - biến thể Ebola gây ra các ca bệnh hiện nay và hiện chưa có vaccine - là tình trạng khẩn cấp y tế gây quan ngại quốc tế.