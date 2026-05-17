WHO tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế' liên quan dịch Ebola

Ngày 17-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế". Dịch lần này được cho là do virus Bundibugyo thuộc chủng virus Ebola gây ra, theo hãng tin Reuters.
WHO cho biết dịch bệnh do virus Bundibugyo gây ra không đáp ứng các tiêu chí của một đại dịch khẩn cấp, nhưng các quốc gia có chung biên giới đất liền với Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ cao bị lây lan dịch bệnh.
Tính đến ngày 16-5, WHO ghi nhận đã có 80 trường hợp tử vong, 8 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tại thủ đô Kampala (Uganda), WHO cho biết 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trong phòng thí nghiệm. Hai trường hợp này dường như không liên quan nhau. Trong đó, 1 trường hợp đã tử vong và người này có lịch sử đến Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo WHO, dịch bệnh có khả năng đã bùng phát lớn hơn nhiều so với những gì đang được phát hiện và báo cáo, do tỉ lệ dương tính cao của các mẫu ban đầu và số lượng các trường hợp nghi nhiễm được báo cáo ngày càng tăng.
WHO cho biết đợt bùng phát này là "bất thường" vì hiện chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine đặc hiệu nào được phê duyệt cho virus Bundibugyo.
WHO khuyến cáo những người tiếp xúc hoặc mắc bệnh do virus Bundibugyo không nên đi du lịch quốc tế. Cơ quan này khuyến cáo nên cách ly ngay lập tức các trường hợp nhiễm bệnh và theo dõi những người tiếp xúc hàng ngày, hạn chế đi lại trong nước và không đi lại quốc tế cho đến 21 ngày sau khi tiếp xúc.
Ngoài ra, WHO kêu gọi các quốc gia không nên đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại và thương mại vì lo ngại, vì điều này có thể dẫn đến việc người và hàng hóa vượt biên trái phép mà không được giám sát.
Mức độ nguy hiểm và triệu chứng của bệnh Ebola
Theo WHO, bệnh Ebola là một căn bệnh nghiêm trọng, thường gây tử vong ở người. Tỉ lệ tử vong trung bình do bệnh Ebola là khoảng 50%. Tỉ lệ tử vong dao động từ 25 đến 90% trong các đợt bùng phát trước đây.
Dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus Ebola. Virus có thể lây nhiễm sang người khi người tiếp xúc gần với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của động vật bị nhiễm bệnh như dơi ăn quả, tinh tinh, khỉ, linh dương rừng.
Người có thể bị nhiễm virus từ người khác qua tiếp xúc trực tiếp máu hoặc dịch cơ thể của người bị bệnh, các vật thể hoặc bề mặt bị nhiễm bẩn do dịch cơ thể (như máu, phân, chất nôn) từ người bị bệnh hoặc người đã chết vì bệnh.
Thời gian ủ bệnh của virus Ebola dao động từ 2 đến 21 ngày. Các triệu chứng của bệnh Ebola bao gồm sốt, mệt mỏi, khó chịu, đau cơ, đau đầu và đau họng. Sau đó là nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, phát ban và các triệu chứng suy giảm chức năng thận và gan.
Một số bệnh nhân có thể bị chảy máu nội và ngoại, bao gồm máu trong chất nôn và phân, chảy máu từ mũi, nướu răng và âm đạo. Bệnh cũng có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương, dẫn đến lú lẫn, cáu gắt. Bệnh có nguy cơ gây tử vong.