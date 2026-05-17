WHO tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế' liên quan dịch Ebola 17/05/2026 12:14

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế", sau khi ghi nhận lượng lớn trường hợp nghi nhiễm và tử vong ở hai nước này.

Ngày 17-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế". Dịch lần này được cho là do virus Bundibugyo thuộc chủng virus Ebola gây ra, theo hãng tin Reuters.

WHO cho biết dịch bệnh do virus Bundibugyo gây ra không đáp ứng các tiêu chí của một đại dịch khẩn cấp, nhưng các quốc gia có chung biên giới đất liền với Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ cao bị lây lan dịch bệnh.

Một nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa ở Rwampara (miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tính đến ngày 16-5, WHO ghi nhận đã có 80 trường hợp tử vong, 8 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tại thủ đô Kampala (Uganda), WHO cho biết 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trong phòng thí nghiệm. Hai trường hợp này dường như không liên quan nhau. Trong đó, 1 trường hợp đã tử vong và người này có lịch sử đến Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo WHO, dịch bệnh có khả năng đã bùng phát lớn hơn nhiều so với những gì đang được phát hiện và báo cáo, do tỉ lệ dương tính cao của các mẫu ban đầu và số lượng các trường hợp nghi nhiễm được báo cáo ngày càng tăng.

WHO cho biết đợt bùng phát này là "bất thường" vì hiện chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine đặc hiệu nào được phê duyệt cho virus Bundibugyo.

WHO khuyến cáo những người tiếp xúc hoặc mắc bệnh do virus Bundibugyo không nên đi du lịch quốc tế. Cơ quan này khuyến cáo nên cách ly ngay lập tức các trường hợp nhiễm bệnh và theo dõi những người tiếp xúc hàng ngày, hạn chế đi lại trong nước và không đi lại quốc tế cho đến 21 ngày sau khi tiếp xúc.

Ngoài ra, WHO kêu gọi các quốc gia không nên đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại và thương mại vì lo ngại, vì điều này có thể dẫn đến việc người và hàng hóa vượt biên trái phép mà không được giám sát.