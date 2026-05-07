Tổng giám đốc WHO: Virus Hanta không giống COVID-19 07/05/2026 08:27

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng không thể so sánh ổ dịch virus Hanta với đại dịch COVID-19.

Ngày 6-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius khiến ba người thiệt mạng không thể so sánh với đại dịch COVID-19, theo hãng tin AFP.

“Nguy cơ đối với phần còn lại của thế giới là thấp” - ông Tedros nói với AFP.

Tàu MV Hondius của một công ty Hà Lan đã trở thành tâm điểm của lo ngại y tế quốc tế từ ngày 2-5, khi WHO báo rằng căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta - lây từ loài gặm nhấm nhiễm bệnh, thường qua nước tiểu, phân và nước bọt - có thể liên quan 3 ca tử vong trên tàu.

Ngày 6-5, WHO cho biết lực lượng khẩn cấp đã sơ tán 3 người khỏi con tàu, gồm hai thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh và một người khác từng tiếp xúc với một ca bệnh đã tử vong. Ba người được sơ tán sau đó lên các chuyến bay tại sân bay ở thủ đô Praia (Cape Verde).

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: UN

Theo các phóng viên AFP, một trong những máy bay y tế đã hạ cánh xuống sân bay Amsterdam (Hà Lan). Một chiếc khác hạ cánh xuống Las Palmas thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết chiếc máy bay đó chở hai bệnh nhân và phải hạ cánh vì lý do kỹ thuật. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết các bệnh nhân sẽ phải chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Hà Lan.

Những người còn lại trên tàu, gồm gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn, sẽ tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary.

Tàu MV Hondius khởi hành từ Ushuaia của Argentina vào ngày 1-4 và hành khách bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh từ một tháng trước.

Một người đàn ông Hà Lan tử vong trên tàu hôm 11-4. Vợ ông, người rời tàu để đưa thi thể chồng tới Nam Phi, cũng qua đời sau 15 ngày phát bệnh.

Quần đảo Canary - vùng tự trị của Tây Ban Nha - đã từ chối cho phép con tàu cập cảng, dù chính phủ Tây Ban Nha cho biết con tàu vẫn sẽ được phép cập cảng ở Canary.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết việc sơ tán hành khách khỏi tàu sẽ bắt đầu tại quần đảo này từ ngày 11-5.