Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau vụ 3 người tử vong do virus Hanta trên tàu du lịch 05/05/2026 15:16

(PLO)- Trước thông tin 3 người tử vong liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch Hà Lan, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh từ chuột.

Ngày 5-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về bệnh do virus Hanta và các biện pháp phòng ngừa để người dân chủ động phòng bệnh, không hoang mang.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào đầu tháng 5, một chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng đã được ghi nhận trên tàu du lịch hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương.

Tính đến thời điểm báo cáo, sự việc liên quan đến 7 trường hợp, trong đó có 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi ngờ. Vụ việc đã khiến 3 người tử vong, 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 3 người khác có triệu chứng nhẹ.

Trên tàu có tổng cộng 147 người, bao gồm 88 du khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch khác nhau, tuy nhiên hiện chưa ghi nhận trường hợp nào là người Việt Nam liên quan đến sự kiện này.

Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột, sang người (ảnh minh họa)

Cục Phòng bệnh cho biết virus Hanta là nhóm virus có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng ở người, điển hình là hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Diễn biến của bệnh thường rất nhanh, dễ dẫn đến tình trạng khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong cao nếu không được xử lý y tế kịp thời.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là y học vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Hanta. Do đó, việc điều trị chủ yếu dựa trên nguyên tắc theo dõi sát sao, chăm sóc hỗ trợ và thực hiện hồi sức tích cực tại các cơ sở y tế.

Bệnh do virus Hanta được xác định là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột, sang người. Nguồn lây nhiễm chính xuất phát từ nước tiểu, phân hoặc nước bọt của những con chuột mang mầm bệnh.

Người dân có thể nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với các chất thải này hoặc vô tình đưa tay đã dính mầm bệnh lên các vùng niêm mạc như mắt, mũi, miệng. Đặc biệt, một nguy cơ tiềm ẩn thường bị bỏ qua là khi dọn dẹp nhà cửa hoặc kho bãi có chuột trú ẩn, chất thải khô của chúng có thể phát tán thành bụi mịn trong không khí.

Nếu hít phải loại bụi này, nguy cơ nhiễm bệnh là hiện hữu. Mặc dù việc lây truyền từ người sang người là rất hiếm nhưng y văn thế giới đã từng ghi nhận trường hợp này.

Thời gian ủ bệnh của virus Hanta thường kéo dài từ 2-4 tuần, cũng có những trường hợp lên tới 8 tuần. Các triệu chứng ban đầu mà người bệnh thường gặp phải bao gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Khi bệnh bắt đầu tiến triển nặng hơn, các dấu hiệu như ho, tức ngực, khó thở, mệt lả và tụt huyết áp sẽ xuất hiện rõ rệt, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.

Dù đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người, Cục Phòng bệnh nhận định chuột là loài động vật rất phổ biến tại nhiều địa phương, do đó nguy cơ lây truyền các dịch bệnh từ chuột là luôn thường trực.

Để chủ động phòng chống, cơ quan y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết cũng như các chất thải hay ổ chuột. Trong quá trình dọn dẹp những nơi có dấu vết của chuột, cần mở cửa thông thoáng, đồng thời phải đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Trước khi tiến hành lau dọn, người dân nên phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng các dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường. Việc quét khô, sử dụng máy hút bụi hoặc máy thổi tại những khu vực này cần được loại bỏ hoàn toàn vì hành động này có thể làm bụi chứa mầm bệnh bay lơ lửng, dẫn đến lây nhiễm qua đường hô hấp.

Sau khi hoàn tất vệ sinh hoặc tiếp xúc với các khu vực nghi ngờ, việc rửa tay bằng xà phòng là bắt buộc. Song song đó, các gia đình cần thực hiện các biện pháp ngăn chặn chuột vào nhà như bịt kín khe hở, đặt bẫy, cất giữ thức ăn và nước uống trong đồ chứa kín, đồng thời thu gom rác thải hằng ngày để không thu hút chuột trú ngụ.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có chất thải của chuột, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo cụ thể về yếu tố tiếp xúc để được khám và điều trị kịp thời.