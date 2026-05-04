Sữa công thức A2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 04/05/2026 23:10

Tối 4-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành liên quan đến sản phẩm sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Cụ thể, Cục cho biết ngày 2-5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (A2 Platinum Premium infant formula 0-12 months milk-based powder with iron).

Lý do được công ty đưa ra là do phát hiện sản phẩm có chứa cereulide - loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Các lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc, được bán tại Hoa Kỳ, gồm: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15-7-2026; lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21-1-2027; lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15-1-2027.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt, do Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất.

Các đơn vị làm việc với công ty công bố sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường; trong đó giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu để ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Các đơn vị phải tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức nêu trên; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18-5.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối, yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.