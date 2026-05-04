Hơn 1.000 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp lễ 04/05/2026 13:35

(PLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 1.088 lượt bệnh nhân vào cấp cứu.

Ngày 4-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin về tình hình tiếp nhận cấp cứu, điều trị tại bệnh viện trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận nhiều biến động, trong đó áp lực cấp cứu vẫn duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo, bệnh viện tiếp nhận 1.088 lượt bệnh nhân vào cấp cứu, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 272 ca. Trong số này, 97 bệnh nhân phải chuyển mổ cấp cứu.

Tai nạn giao thông tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong các ca cấp cứu với 154 trường hợp (trung bình 39 ca/ngày), tuy nhiên đã giảm 20,1% so với năm trước. Ngược lại, tai nạn sinh hoạt lại tăng 42,4%, ghi nhận 49 ca.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Cạnh đó, bệnh viện tiếp nhận 21 ca đả thương, 13 ca ngộ độc và 2 trường hợp tự tử trong dịp lễ. Số ca bị rắn, côn trùng cắn là 8 trường hợp, tương đương với năm trước. Các số liệu chi tiết theo từng ngày cho thấy lượng tai nạn có xu hướng giảm dần về cuối kỳ nghỉ.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã thực hiện 137 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2025 (175 ca).

Trong đó, các chuyên khoa ghi nhận số ca cao gồm ngoại tiêu hóa (36 ca), thần kinh (33 ca) và chấn thương chỉnh hình (27 ca). Một số chuyên khoa như phẫu thuật tim, mạch máu ghi nhận số ca thấp, chỉ từ 1-2 trường hợp trong toàn kỳ nghỉ.

Về điều trị nội trú, số bệnh nhân nhập viện trong 4 ngày là 1.010 ca (trung bình 253 ca/ngày), trong khi xuất viện 884 ca. Đáng chú ý, số bệnh nhân còn nằm điều trị đến sáng 4/5 là 1.895 trường hợp, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất giường bệnh toàn viện đạt 75,8%, trong đó một số khoa vượt công suất như Nội thần kinh (114,7%), Ngoại thần kinh (108,6%) và Nội tiết (108,2%), cho thấy áp lực điều trị vẫn tập trung ở các chuyên khoa nặng.

Dù áp lực điều trị cao, nguồn máu phục vụ điều trị trong dịp lễ cơ bản được đảm bảo, với 439 đơn vị máu đã sử dụng, chủ yếu là loại 350 ml. So với năm 2025, lượng máu sử dụng giảm khoảng 20,8%, trong khi lượng dự trữ vẫn duy trì ở mức 6.920 đơn vị.