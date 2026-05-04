Giá dầu giảm nhẹ khi ông Trump thông báo Mỹ sẽ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz 04/05/2026 08:36

(PLO)- Giá dầu giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, nhưng vẫn duy trì ở mức trên 100 USD/thùng.

Giá dầu giảm nhẹ vào ngày 4-5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu nỗ lực giải phóng các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 0,64 USD, tương đương 0,59%, xuống còn 107,53 USD/thùng vào lúc 11 giờ đêm 3-5 (giờ GMT, tức 6 giờ 35 sáng 4-5 theo giờ Việt Nam).

Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao dịch ở mức 101,10 USD/thùng, giảm 0,84 USD, tương đương 0,82%.

Giá dầu giảm nhẹ sau khi ông Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn dắt các tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục hoạt động của mình” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 3-5.

Giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng khi Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận hòa bình, và lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế.

Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra với việc hai bên cuối tuần qua đã đánh giá phản hồi của nhau.

Tổng thống Trump đã đặt ưu tiên vào việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, trong khi Iran đề xuất gác lại vấn đề hạt nhân cho đến sau khi chiến sự kết thúc và hai bên đồng ý dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với vận tải tại Vịnh.

Ngày 3-5, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, hay OPEC+, cho biết sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 đối với bảy thành viên, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng sản lượng.

Mức tăng này tương đương với mức đã thống nhất cho tháng 5, trừ phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1-5.

Tuy nhiên, sản lượng tăng thêm này phần lớn chỉ mang tính danh nghĩa do cuộc chiến với Iran vẫn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Vịnh qua eo biển Hormuz.