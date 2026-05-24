Pháp cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel nhập cảnh, liên quan vụ bắt đoàn tàu cứu trợ Gaza 24/05/2026 12:06

(PLO)- Pháp tuyên bố cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben Gvir nhập cảnh, sau khi phản đối việc ông Ben Gvir đăng tải video về những nhà hoạt động tìm đường đến Gaza bị trói và bị bắt quỳ gối trên sàn.

Ngày 23-5, Pháp tuyên bố cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben Gvir nhập cảnh. Trước quyết định này, Pháp có động thái phản đối việc ông Ben Gvir đăng video gây tranh cãi trên mạng xã hội X, liên quan nhóm người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud với hai tay bị trói và bị bắt quỳ gối trên sàn.

"Kể từ hôm nay, ông Itamar Ben Gvir bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau những hành động đáng lên án của ông ta đối với công dân Pháp và châu Âu [trên đội tàu Global Sumud]" – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben Gvir (giữa). Ảnh: AFP

Ông Barrot cũng cho biết cùng với Ý, ông cũng đang kêu gọi các biện pháp trừng phạt ở cấp độ Liên minh Châu Âu (EU) đối với vị bộ trưởng Israel theo xu hướng cực hữu này.

Phía Israel và ông Itamar Ben Gvir chưa bình luận về thông tin này.

Lệnh cấm được đưa ra sau làn sóng phản đối với hành động của ông Ben Gvir.

Tây Ban Nha cũng đã kêu gọi EU trừng phạt Ben Gvir, trong khi Vương quốc Anh triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Israel tại Anh sau "đoạn video gây kích động".

Trước đó, Pháp cho biết đã triệu tập đại sứ Israel về những "hành động không thể chấp nhận được" của ông Ben Gvir, trong khi Tây Ban Nha lên án việc đối xử "tàn bạo" với các nhà hoạt động và cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời của Israel để phản đối.

Đại sứ Mỹ tại Israel – ông Mike Huckabee đã mô tả hành vi của ông Ben Gvir là "đáng khinh" và nói rằng vị bộ trưởng này đã "phản bội phẩm giá của quốc gia mình".

Ngoại trưởng Ireland – bà Helen McEntee cho biết bà "kinh hoàng và sốc" trước đoạn video và yêu cầu thả ngay lập tức các nhà hoạt động, trong đó có em gái của Tổng thống Ireland – bà Catherine Connolly.