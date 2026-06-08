Iran tuyên bố ngừng tấn công Israel 08/06/2026 20:15

(PLO)- Iran thông báo tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, song cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Tel Aviv tiếp tục không kích tại Lebanon.

Chiều 8-6, Iran tuyên bố kết thúc các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công “khốc liệt hơn” nếu Israel nối lại các cuộc không kích vào Lebanon, hãng thông tấn Fars đưa tin.

“Sau các hành động gây hấn và quấy rối của Israel tại miền nam Lebanon và khu vực Dahieh, vốn được thực hiện với sự hỗ trợ của Mỹ, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tiến hành một đòn đáp trả đau đớn nhằm vào Israel, nhằm ủng hộ người dân Lebanon” - Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố.

Bộ này cho biết các đòn tấn công nhằm vào Israel là sự đáp trả mà “chế độ Do Thái và các bên ủng hộ phải rút ra bài học”.

Cuộc tấn công của Israel vào Iran rạng sáng 8-6. Ảnh: WANA

“Do đó, các hoạt động của lực lượng vũ trang Iran sẽ tạm ngừng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng nếu các hành vi gây hấn và quấy rối tiếp diễn, bao gồm cả ở miền nam Lebanon, Tehran sẽ thực những đòn cứng rắn và mang tính hủy diệt hơn nhiều so với trước đây” - Bộ này nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cho biết ưu tiên của Tehran là “an ninh quốc gia và hòa bình của người dân chúng tôi”.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của quốc gia bằng sự kiên quyết và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào. Ngoại giao và quốc phòng là hai cánh của sức mạnh quốc gia; chúng tôi chưa rời bỏ cả chiến trường lẫn bàn đàm phán” - ông Pezeshkian đăng trên mạng xã hội X.

Phía Israel chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức. Một quan chức quân sự Israel (không tiết lộ danh tính) trước đó nói với hãng tin Reuters rằng Tel Aviv sẵn sàng cho nhiều kịch bản đối phó Iran, từ vài ngày cho tới “bất cứ khi nào cần thiết”.

Cũng trong ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt các đòn tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Iran và Israel, trong bối cảnh những cuộc không kích của hai nước đe dọa làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao mong manh của ông.

“Israel và Iran phải ngay lập tức ‘ngừng nổ súng’” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về ‘hòa bình’ đang được tiến hành, miễn là không bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết hoặc những hành động ngớ ngẩn. Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì và thực thi đầy đủ cho đến khi đạt được một ‘thỏa thuận cuối cùng’. Mọi việc sẽ sớm tiến triển” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.