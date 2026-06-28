Kuwait, Bahrain cáo buộc Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo; Tehran ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz 28/06/2026 20:37

(PLO)- Kuwait nói bị Iran tấn công nhiều lần, bảo lưu quyền đáp trả; Israel tiếp tục không kích Lebanon; Tehran ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran sắp bước sang tháng thứ 5.

Kuwait, Bahrain cáo buộc Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo

Kuwait cáo buộc Iran tiến hành nhiều cuộc tấn công vào nước này trong ngày 28-6, gọi đây là hành động “nghiêm trọng và tái diễn”, “vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Kuwait, theo kênh Al Jazeera.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kuwait, nước này “bảo lưu đầy đủ quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh và ổn định, cũng như bảo vệ người dân và cư dân trên lãnh thổ của mình”.

Trước đó, quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo mà không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Cùng ngày, Bahrain cáo buộc Iran đã phóng “một số tên lửa đạn đạo và UAV” nhằm vào nước này. Bộ Ngoại giao Bahrain gọi đây là “một bước leo thang nguy hiểm”.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại tại tỉnh Muharraq (Bahrain) hôm 28-6. Ảnh: X/@moi_bahrain

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain, vụ tấn công cho thấy Iran đang theo đuổi “một chính sách có chủ đích và một mô hình gây hấn có hệ thống, lặp đi lặp lại nhằm xâm phạm chủ quyền Bahrain và đe dọa an ninh của công dân cũng như cư dân nước này”.

Bahrain đã nhiều lần kích hoạt còi báo động vào rạng sáng 28-6 theo giờ địa phương và kêu gọi người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn.

Bahrain cho rằng các cuộc tấn công của Iran là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời viện dẫn thỏa thuận phòng thủ chung giữa các nước này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Mỹ tại vùng Vịnh để đáp trả các cuộc không kích của Washington nhằm vào các mục tiêu của Iran hôm 27-6.

IRGC cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.

“Chúng tôi nhắc lại rằng, nếu đối phương thất hứa và vi phạm lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn trước và khẳng định sẽ có phản ứng quyết liệt hơn nữa. Chúng tôi coi những động thái như vậy của đối phương là điều bình thường, bởi chúng tôi hiểu rõ bản chất của họ” - người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi nói với kênh truyền hình SNN TV.

Trong ngày, nhiều nước đã lên án cuộc không kích nhằm vào Kuwait và Bahrain.

Bộ Ngoại giao Jordan đã lên án “các cuộc tấn công của Iran”, cho rằng các cuộc tấn công này “đe dọa an ninh, ổn định cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của hai nước”.

Bộ này cũng bày tỏ “sự đoàn kết tuyệt đối của Jordan với Vương quốc Bahrain anh em và Nhà nước Kuwait anh em”.

Qatar cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào Kuwait và Bahrain là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của hai quốc gia” và là “hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật pháp quốc tế”.

Ông Jasem Mohamed Al-Budaiwi, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cho rằng các cuộc tấn công này “làm suy yếu những nỗ lực quốc tế và khu vực nhằm thiết lập an ninh, hòa bình và giải quyết cuộc khủng hoảng”.

“Những cuộc tấn công phản bội này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, ổn định và sự an toàn của công dân cũng như cư dân trên lãnh thổ Bahrain và Kuwait, đồng thời là hành vi vi phạm rõ ràng các quy tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc” - ông nói.

Ông Al-Budaiwi cũng nhấn mạnh rằng GCC “ủng hộ mọi biện pháp mà Vương quốc Bahrain và Nhà nước Kuwait thực hiện nhằm tăng cường an ninh, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Iran ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz

Ngày 28-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng sự can thiệp vào việc Tehran quản lý eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng căng thẳng.

Phát biểu trong cuộc họp báo khi thăm Iraq, ông Araghchi cho biết theo thỏa thuận với Mỹ đạt được vào đầu tháng này, “sau khi các trở ngại được dỡ bỏ, eo biển Hormuz sẽ khôi phục năng lực hoạt động như trước chiến tranh trong vòng 30 ngày, dưới sự quản lý độc quyền của Iran”.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

“Trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận này hoàn toàn thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran. Bất kỳ sự can thiệp hay nỗ lực nào nhằm thiết lập các cơ chế song song sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, làm gia tăng căng thẳng và trì hoãn việc mở cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược này” - ông nói thêm.

Ông Araghchi không nêu rõ “các cơ chế song song” là gì, nhưng ngày càng có nhiều tàu thuyền tìm cách tránh sự kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải này bằng cách đi theo lộ trình phía nam, men theo bờ biển Oman.

Ngoại trưởng Iran cũng nhắc lại rằng cuộc chiến phải chấm dứt hoàn toàn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

“Thật đáng tiếc khi Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công. Theo những cam kết được nêu trong thỏa thuận, Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chấm dứt các cuộc tấn công, thực thi lệnh ngừng bắn và bảo đảm việc rút quân khỏi các khu vực đang bị kiểm soát” - theo nhà ngoại giao Iran.

Israel tiếp tục không kích Lebanon

Hai ngày sau khi Israel, Lebanon và Mỹ ký thỏa thuận do Washington làm trung gian nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn, giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon.

Theo hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA), một máy bay chiến đấu của Israel đã không kích khu vực ngoại ô giữa Deir Seryan và Taybeh ở miền nam Lebanon. NNA đưa tin rằng Israel cũng đã bắn một quả đạn chùm gần thị trấn Shebaa, sát biên giới Israel - Lebanon.

Trả lời đài CNN, quân đội Israel cho biết họ không nắm được thông tin về bất kỳ cuộc không kích nào tại khu vực Shebaa.

Ở một diễn biến khác, quân đội Israel thông báo Đại úy David Hazutt đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon trong một cuộc đấu súng với một tay súng Hezbollah.