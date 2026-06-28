Pháp: Rơi máy bay chở người nhảy dù, toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng 28/06/2026 19:55

(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 28-6 xảy ra vụ rơi máy bay tại thị trấn Tomblaine, vùng đông bắc Pháp khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng, hãng Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter, thuộc một trường đào tạo nhảy dù. Trên máy bay có một phi công, 5 huấn luyện viên và 5 học viên đang chuẩn bị thực hiện cú nhảy dù đôi đầu tiên trong đời.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Tomblaine, vùng đông bắc Pháp ngày 28-6. Ảnh: THE TELEGRAPH

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng 28-6 (giờ địa phương). Chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey, chiếc máy bay bất ngờ lao xuống đất. Tỉnh trưởng tỉnh Meurthe-et-Moselle xác nhận số người thiệt mạng ban đầu là 11, nhưng cho biết con số này có thể tăng nếu xác định có thêm nạn nhân dưới mặt đất.

Cảnh sát địa phương đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực xung quanh sân bay thuộc tỉnh Meurthe-et-Moselle.

"Để bảo đảm lối tiếp cận thông thoáng cho lực lượng cứu hộ và cơ quan thực thi pháp luật, đề nghị người dân không đến hiện trường. Xin cảm ơn sự hợp tác để tạo điều kiện cho công tác ứng cứu" - theo người phát ngôn của cảnh sát.

Công tố viên địa phương Amaury Lacote cho biết một cuộc điều tra chính thức sẽ được tiến hành. Danh tính và quốc tịch của những người có mặt trên máy bay hiện vẫn chưa được công bố.