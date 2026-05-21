Anh nới lỏng trừng phạt nhiên liệu máy bay và dầu diesel Nga 21/05/2026 06:04

Ngày 20-5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu nhiên liệu máy bay và dầu diesel của Nga trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông khiến giá cả leo thang, theo hãng tin AFP.

Động thái của ông Starmer được đưa ra khi một giấy phép thương mại của Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh cho phép nhập khẩu dầu Nga đã được tinh chế thành nhiên liệu máy bay và dầu diesel tại các nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ ngày 20-5.

Chính phủ Công đảng cũng ban hành một giấy phép tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với khí tự nhiên hóa lỏng có nguồn gốc từ một số nhà máy của Nga.

Trước đó, vào tháng 10-2025, Anh từng thông báo rằng sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm đó như một phần trong nỗ lực cắt đứt nguồn thu tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Starmer cho biết chính phủ đã ban hành “hai giấy phép ngắn hạn có mục tiêu nhằm từng bước áp dụng các lệnh trừng phạt mới và bảo vệ người tiêu dùng Anh”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20-5, Thủ tướng Starmer khẳng định rằng “nhờ các hành động của Anh cho tới nay, lượng dầu Nga trên thị trường sẽ giảm xuống và Nga sẽ suy yếu vì điều đó”, theo người phát ngôn của Phố Downing.

“Đây hoàn toàn không phải là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện có dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh về các gói trừng phạt tiếp theo” - ông Starmer nói.

Ông Starmer cũng nói với ông Zelensky rằng Anh đang “tăng cường các biện pháp siết chặt nền kinh tế Nga, bao gồm thông qua gói trừng phạt mới”.

Theo Phố Downing, Thủ tướng Anh cho biết đây là một phần trong “cam kết liên tục nhằm làm mọi điều có thể để làm suy yếu và bào mòn cỗ máy chiến tranh” của Nga.

Theo AFP, các đảng đối lập ở Anh đã chỉ trích mạnh mẽ giấy phép thương mại này.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cáo buộc Thủ tướng Starmer lựa chọn mua dầu bẩn từ Nga và “số tiền đó sẽ được dùng để tài trợ cho việc sát hại các binh sĩ Ukraine”.