Thủ tướng Anh đối mặt sóng gió lớn nhất từ khi lên nắm quyền 13/05/2026 07:19

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer bác lời kêu gọi từ chức giữa khủng hoảng nội bộ Công đảng, sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương.

Ngày 12-5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bác bỏ các yêu cầu từ chức, khẳng định với các thành viên nội các rằng ông sẽ tiếp tục điều hành chính phủ bất chấp 48 giờ "sóng gió" sau thất bại nặng nề của Công đảng tại cuộc bầu cử địa phương, theo hãng tin Reuters.

Tại phiên họp nội các ngày 12-5, ông Starmer - người nắm giữ cương vị đứng đầu chính phủ chưa đầy 2 năm - một lần nữa khẳng định ông chịu trách nhiệm về thất bại bầu cử của Công đảng.

Ông Starmer thừa nhận “48 giờ qua đã gây bất ổn cho chính phủ và tạo ra chi phí kinh tế thực sự đối với đất nước cũng như các gia đình”, trong bối cảnh chi phí vay của Anh tăng lên mức cao nhất gần 30 năm do lo ngại bất ổn chính trị.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: THE OBSERVER

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ quy trình chính thức nào được kích hoạt để thách thức vị trí lãnh đạo của mình. Nhiều bộ trưởng thân cận cũng đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng.

"Công đảng có quy trình để thách thức một nhà lãnh đạo và quy trình đó vẫn chưa được kích hoạt. Đất nước kỳ vọng chúng ta tiếp tục công việc điều hành. Đó là những gì tôi đang làm và là nhiệm vụ của toàn thể nội các” - Văn phòng Thủ tướng dẫn lời ông Starmer.

Đây là tuyên bố mới nhất của ông Starmer về việc tiếp tục lãnh đạo chính phủ, trong bối cảnh nội các của ông liên tiếp vướng bê bối và nhiều lần thay đổi chính sách kể từ sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Những diễn biến này đã làm gia tăng căng thẳng giữa ông Starmer và phe đối lập trong Công đảng.

Rời phố Downing ngày 12-5, nhiều bộ trưởng cấp cao đã lên tiếng ủng hộ ông Starmer. Bộ trưởng hưu bổng Pat McFadden khẳng định với báo giới rằng không có ai thách thức Thủ tướng trong cuộc họp nội các. Phó Thủ tướng David Lammy cũng tuyên bố ông Starmer nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của mình.

"Đã 24 giờ trôi qua nhưng chưa có ai đứng ra thực hiện các quy trình hiện có của đảng. Dường như không ai đủ uy tín để đối trọng với ông Starmer. Những người yêu cầu ông ấy từ chức nên chỉ rõ ứng viên nào sẽ làm tốt hơn" - ông Lammy nhấn mạnh.

Tuy vậy, sự ủng hộ dành cho Thủ tướng trong nội bộ Công đảng đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng.

Bà Jess Phillips - một nghị sĩ nổi tiếng và là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ - đã trở thành một trong bốn Thứ trưởng từ chức vào ngày 12-5. Bà sau đó gia nhập nhóm hơn 80 nghị sĩ công khai yêu cầu ông Starmer phải đưa ra lộ trình rời ghế Thủ tướng.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các nhân vật cấp cao trong đảng, tiêu biểu là Bộ trưởng Y tế Wes Streeting (nhân vật được cho là có tham vọng trở thành Thủ tướng Anh), để xem liệu họ có động thái thách thức trực tiếp ông Starmer hay không.

Trong cuộc bầu cử địa phương ngày 8-5, Công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng và đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương từng là “thành trì” truyền thống. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền.

Trong khi đó, đảng Cải cách Vương quốc Anh thì giành hơn 1.300 ghế và mở rộng ảnh hưởng tại cả xứ Wales lẫn Scotland.