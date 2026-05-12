Axios: Ông Trump cân nhắc nối lại tấn công Iran 12/05/2026 09:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là họp với đội ngũ an ninh quốc gia để bàn biện pháp gia tăng sức ép lên Iran, trong đó có khả năng nối lại hành động quân sự.

Hãng Axios ngày 11-5 dẫn lời 3 quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết rằng Tổng thống Donald Trump cùng ngày dường như đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia để thảo luận hướng đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran, bao gồm khả năng nối lại hành động quân sự.

Cuộc họp dường như có sự tham dự của Phó tổng thống JD Vance, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Các nguồn tin quan chức Mỹ cho biết ông Trump muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến sự, nhưng việc Iran bác bỏ nhiều yêu cầu của ông và từ chối đưa ra các nhượng bộ đáng kể về chương trình hạt nhân đã khiến lựa chọn quân sự được đưa trở lại bàn nghị sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Hai quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang nghiêng về khả năng thực hiện một dạng hành động quân sự nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền Iran và buộc Tehran phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Theo các quan chức này, một lựa chọn mà ông Trump đang cân nhắc là nối lại “Dự án Tự do”, chiến dịch của Mỹ nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, vốn đã bị đình chỉ vào tuần trước.

Một lựa chọn khác là nối lại chiến dịch ném bom và tấn công 25% mục tiêu ở Iran mà quân đội Mỹ đã xác định nhưng chưa đánh trúng.

Theo Axios, một yếu tố mà ông Trump phải cân nhắc khi quyết định bước đi tiếp theo trong cuộc chiến là chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này.

Các quan chức Mỹ cho biết họ không nghĩ ông Trump sẽ ra lệnh hành động quân sự đối với Iran trước chuyến thăm Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.