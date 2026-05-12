LHQ cảnh báo khẩn: Hàng chục triệu người có thể thiếu đói nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị chặn 12/05/2026 09:00

(PLO)- Liên Hợp Quốc ra báo rằng hàng chục triệu người có thể thiếu lương thực nghiêm trọng, đặc biệt ở châu Phi và châu Á, nếu việc chuyên chở phân bón tiếp tục bị chặn tại eo biển Hormuz.

Chia sẻ với hãng tin AFP ngày 11-5, ông Jorge Moreira da Silva - Giám đốc điều hành Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) - cảnh báo rằng hàng chục triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng nếu các lô hàng phân bón không sớm được lưu thông qua eo biển Hormuz.

"Chúng ta chỉ còn vài tuần để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Thế giới có thể sẽ phải chứng kiến thảm kịch đẩy thêm 45 triệu người vào tình trạng thiếu đói" - ông Moreira da Silva nói.

Trước tình hình đó, Tổng thư ký LHQ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào tháng 3 vừa qua. Mục tiêu trọng tâm là thiết lập cơ chế đặc thù cho phép phân bón và các nguyên liệu thô liên quan như amoniac, lưu huỳnh và urê được phép đi qua eo biển này.

Ông Jorge Moreira da Silva - Giám đốc điều hành Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS). Ảnh: AFP

Nhiều tuần qua, ông Moreira da Silva đã nỗ lực thuyết phục các bên tham chiến cho phép dù chỉ một vài con tàu đi qua. Ông cũng đã làm việc với đại diện của "hơn 100 quốc gia" để vận động sự ủng hộ từ các thành viên LHQ đối với cơ chế này, theo AFP.

Dù số lượng các quốc gia ủng hộ kế hoạch đang tăng lên, song những bên giữ vai trò then chốt như Mỹ, Iran và các quốc gia vùng Vịnh (vốn là những nhà sản xuất phân bón lớn) vẫn chưa hoàn toàn đồng thuận.

Hiện nay, dư luận quốc tế đang tập trung vào tác động kinh tế từ việc đình trệ giao thương dầu khí. Tuy nhiên, LHQ liên tục phát đi tín hiệu báo động về mối đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực thế giới, trong đó các nước tại châu Phi và châu Á sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lãnh đạo UNOPS khẳng định LHQ có thể vận hành cơ chế lưu thông chỉ trong vòng 7 ngày. Thế nhưng, ngay cả khi eo biển được khai thông ngay lập tức, thế giới vẫn phải mất từ 3 đến 4 tháng để phục hồi trạng thái bình thường.

"Đó là vấn đề thời gian. Nếu chúng ta không sớm giải quyết gốc rễ của cuộc khủng hoảng, chúng ta sẽ phải đối mặt những hệ lụy khủng khiếp thông qua các hoạt động cứu trợ nhân đạo" - ông Moreira da Silva nhấn mạnh.

Dù giá thực phẩm chưa bùng nổ ngay lập tức nhưng chi phí phân bón đã tăng vọt. Các chuyên gia dự báo tình trạng này sẽ dẫn đến sụt giảm năng suất nông nghiệp và đẩy giá thực phẩm lên cao ngất ngưỡng.

Theo ông Moreira da Silva, chỉ cần trung bình 5 tàu chở phân bón và nguyên liệu thô đi qua eo biển mỗi ngày là đủ để giúp nông dân vượt qua khủng hoảng.

Điều còn thiếu hiện nay, theo ông, chính là "quyết tâm chính trị".

"Chúng ta không thể trì hoãn những việc trong tầm tay và có tính cấp bách, đó là cho phép phân bón đi qua eo biển. Qua đó, giảm thiểu tối đa rủi ro mất an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu" - ông Moreira da Silva kết luận.