Mỹ trừng phạt loạt thực thể với cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu 12/05/2026 08:25

(PLO)- Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 3 cá nhân và 9 công ty với cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu.

Chính phủ Mỹ ngày 11-5 công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 3 cá nhân và 9 công ty với cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Trong các công ty bị trừng phạt có 4 công ty đặt tại Hong Kong (Trung Quốc), 4 công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 1 công ty có trụ sở tại Oman.

Động thái của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra sau loạt trừng phạt công bố hôm 9-5 nhằm vào các cá nhân và công ty hỗ trợ Iran mua vũ khí cùng linh kiện dùng để chế tạo máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt mới do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ban hành nhằm vào những cá nhân và tổ chức đã giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển các lô dầu của Iran sang Trung Quốc thông qua một loạt công ty bình phong.

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh: EPA/Stringer]

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran nhằm cắt giảm nguồn tài chính của chính phủ và quân đội Iran dành cho vũ khí, chương trình hạt nhân cũng như việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cô lập Iran khỏi các mạng lưới tài chính mà họ sử dụng để thực hiện các hành vi khủng bố và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu” - ông Bessent nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết IRGC - tổ chức bị Washington liệt vào danh sách khủng bố - phụ thuộc vào các công ty vỏ bọc để thu xếp và nhận thanh toán cho các lô dầu của Iran.

Lệnh trừng phạt trên là bước tiếp nối các lệnh trừng phạt áp đặt hồi tháng 7-2025 đối với Golden Globe, một công ty có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ mà Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc xử lý các thương vụ bán dầu của IRGC trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 3 cá nhân bị trừng phạt làm việc cho tổng hành dinh dầu mỏ Shaid Purja’fari của IRGC và phối hợp các khoản thanh toán thông qua Golden Globe.

Iran và các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.