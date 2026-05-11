Iran lên tiếng về phản hồi ‘hào phóng’ của mình sau khi ông Trump bác bỏ 11/05/2026 17:21

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Tehran về chấm dứt xung đột.

Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei nói rằng phản hồi của nước này đối với đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz là "hợp lý và hào phóng", theo hãng thông tấn IRNA.

Ông Baqaei cho hay trọng tâm của Iran trong giai đoạn này là chấm dứt chiến tranh dưới mọi hình thức, bao gồm ở Lebanon, đảm bảo an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu và cảng của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng phản hồi của Tehran đối với đề xuất Mỹ thông qua trung gian Pakistan “bao gồm những yêu cầu hợp lý và có trách nhiệm, cũng như những đề xuất hào phóng, không chỉ vì lợi ích quốc gia của Iran mà còn vì lợi ích, sự ổn định và an ninh của toàn khu vực và thế giới”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: IRNA

Ông Baqaei cũng quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel về những gián đoạn đối với tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, nói rằng Washington đang hành động dựa trên “quan điểm phiến diện”.

“Chúng ta phải ghi nhớ rằng các hành động của Mỹ và Israel trong 70 đến 80 ngày qua đã làm gián đoạn tự do hàng hải, và các tàu của Iran đã bị tấn công ở vùng biển quốc tế. Tất cả những vấn đề này lẽ ra phải được thảo luận và giải quyết trong khuôn khổ đề xuất này. Thật không may, phía Mỹ vẫn tiếp tục khăng khăng giữ quan điểm phiến diện và những yêu cầu vô lý của mình” - ông Baqaei cáo buộc.

Khi được hỏi về một số thông tin liên quan vai trò của Qatar trong việc hòa giải với Washington, ông Baqaei cho biết trong khi Iran đang duy trì liên lạc với nhiều quốc gia khác nhau về căng thẳng hiện tại, "Pakistan vẫn tiếp tục vai trò là bên trung gian chính thức"

"Pakistan, với tư cách là bên trung gian chính thức giữa Iran và Mỹ, tiếp tục các hoạt động của mình trong vấn đề này" - ông Baqaei nhấn mạnh, thêm rằng các quốc gia khác, bao gồm Qatar, cũng chia sẻ quan điểm của họ trong quá trình này.

Nhấn mạnh rằng các tiến trình ngoại giao có những quy tắc riêng, ông Baqaei nói "các bên tham gia vào một tiến trình ngoại giao phải hành động dựa trên lợi ích quốc gia của họ".

Người phát ngôn khẳng định Iran "sẽ chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết" và sẽ nắm bắt các cơ hội ngoại giao "bất cứ khi nào chúng tôi thấy phù hợp”.

Phía Iran lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-5 bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán hòa bình của Mỹ.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người tự xưng là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích đề xuất đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.