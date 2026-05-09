Tehran bác tin tiêm kích Mỹ tấn công tàu Iran khiến 6 người mất tích; Nga kêu gọi Mỹ rút dự thảo nghị quyết về Iran 09/05/2026 19:13

(PLO)- Iran bác tin tiêm kích Mỹ tấn công tàu ở Vịnh Ba Tư khiến 6 người mất tích; Bahrain bắt 41 người bị cáo buộc liên hệ với IRGC; Bà Harris chỉ trích cuộc chiến nhằm vào Iran là “vô nghĩa”.

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng với các diễn biến trên thực địa và trên mặt trận ngoại giao.

Tehran bác tin tiêm kích Mỹ tấn công tàu Iran khiến 6 người mất tích

Ngày 9-5, người đứng đầu khu vực Bandar-e-Lengeh của Iran - ông Fawad Moradzadeh đã bác bỏ các thông tin trên truyền thông Iran rằng có một số người mất tích sau cuộc tấn công của Mỹ “nhằm vào các tàu đánh cá và tàu hàng của Iran” tại Vịnh Ba Tư.

Bandar-e-Lengeh là một cảng nhỏ nằm gần eo biển Hormuz.

“Những gì được một số cơ quan truyền thông đăng tải và dẫn lời tôi là sai sự thật, và các cơ quan chức năng liên quan chưa công bố bất kỳ số liệu hay thông tin chính thức, được xác nhận nào về việc xảy ra vụ tấn công như vậy” - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Moradzadeh.

Trước đó, hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Moradzadeh rằng vụ tấn công do “máy bay chiến đấu Mỹ” thực hiện gần cảng Khasab của Oman ở phía nam eo biển Hormuz khiến 6 người mất tích.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ bay trong không phận Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Quân đội Mỹ hôm 8-5 cho biết đã nổ súng vào 2 tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hiện tại của Mỹ, khiến các tàu này mất khả năng hoạt động khi đang cố cập cảng Iran tại Vịnh Oman.

“Một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu USS George H.W. Bush (CVN 77) đã khiến cả hai tàu chở dầu mất khả năng hoạt động sau khi phóng đạn chính xác vào ống khói của chúng, ngăn các tàu không tuân thủ tiến vào Iran” - theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

CENTCOM cho biết 2 tàu bị vô hiệu hóa là M/T Sea Star III và M/T Sevda.

Bahrain bắt 41 người bị cáo buộc liên hệ với IRGC

Bộ Nội vụ Bahrain ngày 9-5 cho biết nước này đã bắt 41 người bị cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo hãng thông tấn BNA.

Bahrain cũng tuyên bố tước quốc tịch của hàng chục người với cáo buộc ủng hộ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain.

Giới chức Bahrain cáo buộc những người này có cảm tình với Iran và “cấu kết với các thực thể nước ngoài”.

Bà Harris chỉ trích cuộc chiến nhằm vào Iran là “vô nghĩa”

Ngày 9-5, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chỉ trích cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran tại một sự kiện của đảng Dân chủ ở Las Vegas, gọi cuộc chiến này là “vô nghĩa”.

“Cuộc chiến ở Iran này, điều mà người dân Mỹ không mong muốn, không được quốc hội phê chuẩn, nhưng kể cả nếu có thì nó cũng không nên được phát động. Ông ta nói về việc xóa sổ… Tất cả chỉ là vô nghĩa” - bà nói, ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của bà Harris.

Iran tuyên bố sẽ dự World Cup, yêu cầu nước chủ nhà chấp nhận các điều kiện

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) ngày 9-5 cho biết đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, nhưng yêu cầu ba nước đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada phải chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Động thái này diễn ra sau khi Canada từ chối cho Chủ tịch FFIRI nhập cảnh vào tháng trước do mối liên hệ của ông với IRGC.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026, nhưng các nước chủ nhà phải tính đến những quan ngại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tham dự World Cup, nhưng không từ bỏ niềm tin, văn hóa và lập trường của mình” - theo tuyên bố của FFIRI.

Trước đó, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj nói rằng Tehran đã đưa ra 10 điều kiện để tham dự sự kiện bóng đá toàn cầu này, nhằm tìm kiếm các bảo đảm liên quan cách đối xử với Iran.

Các điều kiện bao gồm việc cấp thị thực, bảo đảm tôn trọng ban huấn luyện đội tuyển, quốc kỳ và quốc ca Iran trong suốt giải đấu, cũng như yêu cầu tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến đường tới sân vận động nơi đội tuyển thi đấu.

Nga kêu gọi Mỹ và Bahrain rút dự thảo nghị quyết về hành động của Iran tại eo biển Hormuz

Nga thúc giục Mỹ và Bahrain rút dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi Iran chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 9-5.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov nói rằng Moscow “không thể ủng hộ” nghị quyết này, vốn cũng được các quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov. Ảnh: TASS

“Hiện chúng tôi kêu gọi các đồng tác giả của dự thảo Mỹ - Bahrain rút văn kiện này và không vội vàng đưa ra quyết định, vì chúng tôi chưa thấy bất kỳ triển vọng nào đối với tài liệu này” - ông Alimov nói.

Ông Alimov cho biết dự thảo do Nga và Trung Quốc đề xuất vẫn đang được đưa ra thảo luận.

“Dự thảo này bao gồm những lời kêu gọi rõ ràng yêu cầu các bên chấm dứt chiến sự, kiềm chế sử dụng vũ lực và giải quyết khác biệt trên bàn đàm phán” - ông nói, thêm rằng “một số đoạn cũng đề cập tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải”.

Dịch vụ tin tức của Liên Hợp Quốc cho biết dự thảo do Mỹ và Bahrain đề xuất đã nhận được sự ủng hộ của Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng phức tạp như quá trình giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo ông, để đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev là “một chặng đường rất dài với vô số chi tiết cực kỳ phức tạp”.

“Trên thực tế, điều tương tự cũng áp dụng với chặng đường mà Mỹ vẫn còn phải đi trong vấn đề Iran” - ông Peskov nói thêm.