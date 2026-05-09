Iran có đưa đội tuyển đến Mỹ dự World Cup 2026? 09/05/2026 11:49

Iran, cụ thể là LĐBĐ Iran đang bám vào FIFA để nỗ lực hiện diện trên đất Mỹ dự World Cup 2026. Nhưng với những diễn tiến thời gian qua về tình hình xung đột ở Trung Đông thì liệu tuyển Iran có đến Mỹ dự World Cup 2026?

Đoàn bóng đá tuyển Iran đến Mỹ từ cầu thủ, ban huấn luyện, tổ bác sĩ và đoàn hậu cận ít nhất là 50 người sẽ ra sao? Nó có nhiều tiềm ẩn khó lường, phía Iran phải tiêu liệu được hết để tránh những rắc rối xảy ra. Đặc biệt hiện nay, tình hình Trung Đông, vùng eo biển Hormuz... rất phức tạp. FIFA sẽ chẳng đảm được an toàn tuyệt đối cho đoàn tuyển Iran.

Lãnh đạo LĐBĐ Iran, trong đó có Chủ tịch Mehdi Taj (thứ 3 từ phải sang) là những cựu sĩ quan Lực lượng Vệ binh. Ảnh: T.T

Vừa qua, ba nhân vật lớn của bóng đá Iran là Chủ tịch Mehdi Taj cùng 2 quan chức khác lên đường sang Vancouver dự đại hội 76 FIFA nhưng phải quay về vì không được Canada cấp phép. Ba lãnh đạo này là những cựu sĩ quan Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran, tổ chức này bị Canada liệt vào “tổ chức khủng bố” từ năm 2024. Trước đó, Iran đã hỏi cặn kẽ FIFA nhưng FIFA trả lời “không vấn đề gì”.

FIFA không nắm hết luật pháp của Canada, và cũng có thể FIFA sẽ chẳng nắm hết luật pháp nước Mỹ... nên nguy cơ tiềm ẩn xảy ra rắc rối, tuyển Iran “mắc kẹt” là điều hoàn toàn có thể.

Phát biểu với kênh truyền hình IRIB, Chủ tịch Mehdi Taj nêu ý kiến: “Tuyển Iran là đội vượt qua vòng loại World Cup với ngôi nhất bảng rất ấn tượng, quyền của chúng tôi là được tham dự, không ai có quyền tước suất dự World Cup của chúng tôi. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã đảm bảo cho tuyển Iran đến Mỹ dự World Cup 2026”.

Ông Mehdi Taj nói là thế, nhưng tất nhiên ông thừa biết những rắc rối hoàn toàn có thể ập đến với tuyển Iran khi đến Mỹ dự World Cup mà hiện nay tình hình căng thẳng của hai quốc gia không hề giảm nhiệt.

Ông Mehdi Taj cũng nắm hết mọi vấn đề thời sự thế giới và cách can thiệp vào FIFA của phía Mỹ mà FIFA không có... phản ứng gì. Nghĩa là rắc rối có thể ập xuống tuyển Iran mà mọi đảm bảo của FIFA sẽ chẳng là gì.

Dù FIFA đảm bảo an toàn nhưng liệu đoàn tuyển Iran có đến Mỹ dự World Cup?

Phía Iran đang dò xét cho việc đội tuyển của họ đến Mỹ dự World Cup 2026, nhưng cũng không loại trừ khả năng không đến nếu tình hình tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Tuyển Iran ở bảng G World Cup 2026 cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Iran gặp Bỉ và New Zealand tại Los Angeles và gặp Ai Cập tại Seattle. Khu vực California và bang Washington của Mỹ có đến 750 ngàn người Mỹ gốc Iran. Việc FIFA thiết kế các đội tuyển nước thi đấu đều dựa trên yếu tố này để thu hút khán giả.

Theo thông tin mới nhất, tuyển Iran sẽ đến Mỹ sớm 2 tuần và họ có 1 trận giao hữu với Panama trên đất Mỹ.