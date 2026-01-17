FIFA tìm đội châu Á thay Iran tại World Cup 2026 17/01/2026 15:07

(PLO)-Iran đang đối mặt khả năng cao phải từ bỏ World Cup 2026, có thể UAE, hoặc Iraq thay thế?

Tình hình Mỹ - Iran đang leo thang căng thẳng. Khả năng cao Iran không tham dự World Cup 2026 từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã vạch ra các phương án tìm đội châu Á khác thay thế cho Iran.

FIFA đã chuẩn bị một kịch bản để thay thế tuyển Iran, sau khi căng thẳng chính trị giữa Iran và Mỹ leo thang. Iran đã giành vé tham dự World Cup 2026. Trong lễ bốc thăm chia bảng hồi tháng 12 năm ngoái, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Tuyển Iran đoạt vé dự World Cup 2026 rất sớm nhưng khả năng không tham dự vì những xung đột Iran-Mỹ hiện nay. Ảnh:T.T

Ban đầu, các quan chức Iran tuyên bố sẽ tẩy chay lễ bốc thăm sau khi chính phủ Mỹ từ chối cấp visa cho toàn bộ phái đoàn của họ, bao gồm cả chủ tịch LĐBĐ Iran. Tuy nhiên, Iran sau đó vẫn cử người tham gia.

Iran nằm trong danh sách 1 trong 7 quốc gia cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, trừ một số ngoại lệ rất hạn chế, trong đó có thể thao.

Số ngoại lệ đó chính là VĐV thể thao nói chung và cầu thủ bóng đá, HLV vẫn được phép đến Mỹ tham dự các trận đấu vòng bảng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, nhưng không phải ai cũng được cấp thị thực.

Tuy nhiên, căng thẳng chính trị đã leo thang mạnh mẽ trong hai tuần qua giữa Mỹ và Iran nổi lên sau cuộc biểu tình tại Iran. Tính đến sáng thứ 16-1, ít nhất 2.635 người được báo cáo đã thiệt mạng.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào Iran, quốc gia hiện đang bị mất kết nối internet, và tiếp tục đe dọa sẽ có "hành động rất mạnh mẽ" chống lại Tehran. Ngược lại Iran cũng đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Việc diễn biến ngày càng nóng này ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của Iran tại World Cup 2026 vẫn còn phải chờ xem?

Tuy nhiên, nếu Iran rút lui hoặc không thể tham gia World Cup 2026 vì phía Mỹ cấm nhập cảnh hay Iran không tham dự, thì theo quy định của FIFA, đội tuyển này sẽ được thay thế bởi một đội tuyển được FIFA chỉ định, thường là đội á quân trực tiếp của vòng play-off vòng loại liên quan hoặc đội tuyển không được xếp hạt giống có thứ hạng cao nhất trong liên đoàn.

Trong trường hợp đó, FIFA có hai lựa chọn khả thi.

UAE là một ứng cử viên vì họ là quốc gia không được xếp hạt giống có thứ hạng cao nhất trong cùng khu vực châu Á với Iran, mặc dù đã thua Iraq trong trận play-off.

Một phương án khác là thay thế Iran bằng Iraq tại World Cup 2026, trong khi UAE sẽ thay thế Iraq trong vòng play-off liên lục địa dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 năm 2026 tại Mexico.

Quy định của FIFA nêu rõ: "Nếu không thể thay thế (do thời gian, visa, đi lại), suất trong bảng đấu sẽ được trao cho đội thay thế, nhưng lịch thi đấu vẫn giữ nguyên; hoặc trong trường hợp ngoại lệ, thành phần bảng đấu có thể được điều chỉnh."

Iraq không nằm trong lệnh cấm nhập cảnh toàn diện của Mỹ, mặc dù nước này nằm trong danh sách 75 quốc gia bị Mỹ tạm dừng xử lý thị thực nhập cư vào thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, việc tạm dừng này không áp dụng cho thị thực du lịch.

Thực tế, việc các đội rút khỏi World Cup không phải là điều mới lạ. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm World Cup 1950, khi Ấn Độ và Pháp rút lui những đội đã giành vé tham dự.