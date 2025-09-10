Chủ tịch FIFA nói không có chuyện World Cup 2026 loại tuyển Iran 10/09/2025 15:48

Sau khi dự khán trận chung kết giải vô địch các quốc gia Trung Á (CAFA Cup) và trao cúp cho đội vô địch Uzbekistan, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến thăm Iran.

Tại căn phòng kín và kiên cố ở Tehran, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thông báo là Ban tổ chức World Cup 2026 và Ban tổ chức ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada đến Mexico không loại tuyển Iran khỏi World Cup 2026 vì vấn đề liên quan đến cấp thị thực cho các thành viên đội tuyển Iran, nhất là vào nước Mỹ.

Phía Iran tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) trong căn phòng kiên cố được mô tả như boongke tránh đạn. Ảnh:T.T

Ngay cả chuyện Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Iran thăm cũng làm cho phía Iran bất ngờ, bởi đất nước này đang bất ổn vì mâu thuẫn với Israel, đó cũng là nguyên nhân phía Iran tiếp Chủ tịch FIFA trong căn phòng được ví là boongke kiên cố.

Chủ tịch FIFA đã giải tỏa mọi hoài nghi khi thời gian qua báo chí quốc tế đã từng nói tuyển Iran bị loại khỏi World Cup 2026 vì lý do ngoại giao, nhất là của Mỹ và Canada, hai quốc gia này sẽ không cấp thị thực cho các thành viên tuyển Iran.

Kết thúc giai đoạn 3 bảng A, Iran nhất bảng, còn Triều Tiên cuối bảng. Ảnh: AFC

Tuy nhiên Chủ tịch FIFA đã nhiều lần làm việc với ba đồng chủ nhà World Cup 2026, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Trump. Chính người đứng đầu nước Mỹ cũng lên tiếng đội tuyển Iran là chuyện khác.

Iran là một trong 7 quốc gia mà Mỹ không cấp thị thực, tuy nhiên đó là chính sách đối ngoại chung, riêng trong lĩnh vực bóng đá, World Cup lại khác.

Có thể đấy cũng là nguyên nhân và lý do tại sao đội Triều Tiên tham dự vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 3 rất bết bát, đứng chót bảng A với 3 điểm sau 10 lượt trận.

Phía Iran hoài nghi có được cấp thị thực đến các nước Bắc Mỹ dự World Cup 2026 hay không không phải là không có cơ sở.

Những tháng vừa qua và hiện nay, nhiều VĐV các môn của Iran tham dự các giải lớn đã bị nhiều nước chủ nhà ở châu Âu và có cả Mỹ từ chối cấp thị thực cho VĐV Iran. Tuyển Iran nhất bảng A với 23 điểm ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, trong khi Triều Tiên chót bảng.