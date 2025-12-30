Ronaldo mở ra khả năng chuyển nhượng gây sốc 30/12/2025 12:59

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mở ra khả năng chuyển nhượng gây sốc khi lên tiếng về tương lai của mình sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực Trung Đông, và cựu ngôi sao Manchester United đã ám chỉ rằng anh có thể rời khỏi CLB Al Nassr của Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo đã để ngỏ khả năng trở lại châu Âu trước khi chính thức khép lại sự nghiệp huyền thoại của mình, sau khi khẳng định anh sẽ không treo giày cho đến khi đạt cột mốc 1.000 bàn thắng. Sau phát biểu của Ronaldo, tờ Mirror (Anh) bình luận, siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã mở ra khả năng chuyển nhượng gây sốc có thể rời Al Nassr để trở lại châu Âu chơi bóng.

Ronaldo, 40 tuổi, thừa nhận hồi đầu năm nay rằng sự nghiệp của anh sẽ "sớm" kết thúc, với World Cup sắp tới tại Mexico, Canada và Mỹ sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Cựu siêu sao của Real Madrid và MU hiện đang chơi ở giải Saudi Pro League cho Al Nassr và đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với câu lạc bộ này vào tháng Sáu.

Điều đó sẽ giữ anh ấy ở lại câu lạc bộ cho đến khi 42 tuổi. Ronaldo không hề giảm phong độ ở Trung Đông và đã ghi 13 bàn thắng trong 14 lần ra sân mùa này cho Al Nassr, đội đang dẫn đầu giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia với 4 điểm cách biệt so với đội nhì bảng.

Dù đã ghi 112 bàn thắng trong 125 lần ra sân, Ronaldo chỉ giành được một danh hiệu duy nhất với Al Nassr, đó là Cúp các câu lạc bộ Ả Rập năm 2023, một giải đấu không chính thức. Và giờ đây, dường như Ronaldo - người đã ghi 956 bàn thắng - đang nhắm đến một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của mình.

Ronaldo mở ra khả năng chuyển nhượng gây sốc trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Ảnh: Globe Soccer Awards

Phát biểu sau khi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực Trung Đông tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, Ronaldo nói: "Thật khó để tiếp tục thi đấu, nhưng tôi vẫn có động lực. Tôi rất đam mê và muốn tiếp tục. Dù chơi ở đâu, Trung Đông hay châu Âu cũng không quan trọng.

Tôi luôn thích chơi bóng đá và muốn tiếp tục sự nghiệp này. Các bạn biết mục tiêu của tôi là gì rồi đấy. Tôi muốn giành được các danh hiệu và đạt được con số (1.000 bàn thắng) mà tất cả các bạn đều biết. Tôi chắc chắn sẽ đạt được con số đó nếu không gặp chấn thương".

Ronaldo cũng thu hút sự chú ý ở một thời điểm khác trong buổi lễ. Tiền đạo này tỏ ra rất hãnh diện sau khi nhận được lời khen từ ngôi sao của Barcelona ​​Lamine Yamal, người rất hâm mộ Ronaldo.

Trong bài phát biểu nhận giải sau khi được vinh danh là Tiền đạo xuất sắc nhất và Cầu thủ nam U-23 xuất sắc nhất hôm Chủ nhật, ngôi sao 18 tuổi người Tây Ban Nha Yamal đã dành lời khen ngợi cho Ronaldo. Khi được hỏi anh muốn được so sánh với ai, Yamal đã đưa ra một câu trả lời mà Ronaldo rất thích.

"Cuối cùng thì, tốt nhất là đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai", Yamal trả lời, "Những cầu thủ như Cristiano Ronaldo đã làm được những điều đó vì họ muốn là chính mình và không muốn so sánh bản thân với người khác. Tôi muốn xây dựng con đường riêng của mình".

Máy quay lia đến Cristiano Ronaldo, người đang ngồi cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez , và tiền đạo của Al Nassr không thể kìm được nụ cười.