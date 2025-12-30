Pep Guardiola cảnh báo Arsenal 30/12/2025 12:37

HLV Pep Guardiola cảnh báo Arsenal của HLV Mikel Arteta trong cuộc đua vô địch Premier League khi tiết lộ những yếu tố chính đằng sau sự hồi sinh của Manchester City mùa giải này.

Manchester City đã tạm thời vượt qua Arsenal để chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng kịch tính 2-1 ở phút cuối cùng trước Nottingham Forest vào thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu đó không tồn tại lâu khi đội bóng Arsenal của Mikel Arteta trở lại ngôi đầu bảng với chiến thắng trước Brighton cùng ngày.

Sau bốn mùa giải liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, Man City đã trải qua một mùa giải khó khăn năm ngoái. Phong độ sa sút đáng kể từ tháng 11 năm 2024 cho đến cuối mùa giải, khiến vị thế thống trị của Man xanh bị đặt dấu hỏi. Đáp lại sự hồi sinh ấn tượng của Man City mùa này, Pep Guardiola nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất không phải là chiến thuật hay đội hình, mà là năng lượng.

"Năng lượng, năng lượng, năng lượng. Đó là năng lượng mà chúng tôi thiếu ở mùa giải trước. Mọi người bắt đầu tập luyện tốt hơn và thi đấu quyết liệt hơn, đặc biệt là khi chúng tôi ở Mỹ (đá FIFA Club World Cup)", HLV Pep Guardiola của Man City khẳng định.

Pep Guardiola cảnh báo Arsenal của HLV Mikel Arteta về sự hồi sinh của Man City. ẢNH: EPA

Chìa khóa dẫn đến sự hồi sinh

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh trước khi bàn về hàng phòng ngự, vai trò ở hai cánh hay các chi tiết chiến thuật khác, thể lực là yếu tố then chốt. Pep Guardiola thậm chí còn nhắc đến chuyến làm khách của Man City đến Al Hilal, mà ông coi là bước ngoặt quan trọng cho sự hồi phục tinh thần của đội, bất chấp việc họ không giành được chức vô địch FIFA Club World Cup.

"Chúng tôi không vô địch FIFA Club World Cup nhưng chúng tôi đã thi đấu quá xuất sắc ở đó. Đó không phải là kỳ nghỉ. Thực ra tôi cảm thấy... buồn vì chúng tôi đã chơi quá hay", HLV Pep Guardiola nói thêm.

Pep Guardiola cũng chia sẻ về sự gắn kết của toàn đội trong suốt đợt tập huấn tại Boca Raton, Mỹ. Ông cho biết quá trình tập luyện cường độ cao, bầu không khí tích cực và những cuộc thảo luận nội bộ sôi nổi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại sự đoàn kết của đội.

"Chúng tôi đang tập luyện tốt, các cầu thủ đều vui vẻ, chúng tôi thường xuyên ăn tối cùng nhau và thảo luận về những gì sẽ xảy ra trong mùa giải này. Chúng tôi thậm chí còn muốn "gia hạn hợp đồng" để ở đó thêm", Pep Guardiola tiết lộ.

Hiệu suất của đội ngũ huấn luyện tại Man City

Sau khi trở lại Anh, Pep Guardiola thừa nhận đã có những cuộc thảo luận quan trọng với ban huấn luyện và nhân viên của Man City, bao gồm Pep Lijnders, James French, Manel Estiarte, Hugo Viana và Txiki Begiristain. Từ đó, ông cho biết, những thay đổi đáng kể bắt đầu được cảm nhận.

"Điều này không có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ giành chức vô địch, nhưng chúng tôi có thể nhận ra một đội bóng có thể thắng tám trận liên tiếp và cạnh tranh theo cách này. Chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa không? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, tâm lý của chúng tôi bây giờ tốt hơn nhiều", HLV Pep Guardiola của Manchester City kết luận.