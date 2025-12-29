Bóng đá Malaysia dậy sóng với việc sa thải hàng loạt nhân sự 29/12/2025 17:02

Chủ tịch lâm thời Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi đã lên tiếng bảo vệ cuộc tái cấu trúc sâu rộng Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) do Giám đốc Kỹ thuật mới được bổ nhiệm, Datuk Ong Kim Swee, khởi xướng, dẫn đến những lời chia tay đầy xúc động khi một số nhân viên bị sa thải, tờ NST (Malaysia) đưa tin chiều nay 29-12.

Ông Yusoff cho biết Ong Kim Swee đã chấp nhận vai trò giám đốc kỹ thuật với nhận thức đầy đủ về quy mô, sự phản kháng và hậu quả mà cuộc cải cách thực sự sẽ gây ra. Việc một số HLV của Học viện Mokhtar Dahari (AMD) đột ngột rời đi, nhiều người trong số họ đã đăng tải những lời nhắn chia tay đầy xúc động trên mạng xã hội, đã làm dấy lên suy đoán rằng Ong Kim Swee đã tiến hành một cuộc thanh trừng ngay lập tức sau khi nhậm chức, NST bình luận.

Nhưng Yusoff đã bác bỏ hoàn toàn nhận định đó, nhấn mạnh Ong Kim Swee được thuê để tái thiết, và việc tái thiết sẽ dẫn đến những thay đổi. "Lý do chúng tôi bổ nhiệm Datuk Ong Kim Swee là để thúc đẩy sự thay đổi," ông Yusoff nói, làm rõ rằng FAM không bổ nhiệm Ong Kim Swee để duy trì một hệ thống đã thất bại trong việc mang lại kết quả.

Ông Yusoff nhấn mạnh Ong Kim Swee phải được phép lựa chọn những người mà ông tin tưởng có thể thực hiện kế hoạch của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chia tay với những nhân vật đã phục vụ lâu năm. Chủ tịch FAM nói thêm cấu trúc cũ có thể cản trở Ong Kim Swee làm những điều cần thiết để đạt được kết quả tốt hơn.

Chương trình NFDP được tái cấu trúc sẽ được đánh giá dựa trên một khuôn khổ chỉ số hiệu suất chính (KPI) nghiêm ngặt, được kiểm tra hàng năm, chứ không phải dựa trên cảm xúc của công chúng hay sự hoài niệm về các nhóm HLV trước đây.

"Đây là quá trình phát triển, sẽ không có kết quả nhanh chóng. Chúng ta cần thời gian để nó đơm hoa kết trái, nhưng chỉ số KPI đã được giao cho ông ấy (Ong Kim Swee), ông ấy hiểu rõ và chỉ số này sẽ được theo dõi hàng năm".

Ông Yusoff cho biết Ong Kim Swee cần được tự do "sáng tạo theo cách riêng của mình", khẳng định cam kết của FAM trong việc để Ong Kim Swee định hình lại cấu trúc phát triển bóng đá Malaysia theo điều kiện riêng của ông.

Hôm thứ Sáu tuần trước, tờ Timesport (Malaysia) đưa tin Ong Kim Swee đã kêu gọi sự bình tĩnh và kiên nhẫn khi quá trình chuyển đổi NFDP tiếp tục gây ra nhiều bất ổn. Ông cho biết những đồn đoán xung quanh việc đóng cửa chương trình và sa thải hàng loạt chủ yếu xuất phát từ những điều chỉnh về quản lý và tài chính vẫn chưa được hoàn tất.

Ong Kim Swee nhấn mạnh chưa có kế hoạch kỹ thuật ngắn hạn hay dài hạn nào được đưa ra, và phần lớn sự bối rối bắt nguồn từ những câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức quản lý ngân sách và hợp đồng trong quá trình chuyển giao từ Hội đồng Thể thao Quốc gia sang FAM.

Giám đốc Kỹ thuật NFDP Ong Kim Swee nói thêm những thông tin về việc bổ nhiệm hay sa thải nhân sự đã bị hiểu nhầm là hành động quyết đoán, trong khi thực tế nó liên quan đến các quy trình tài chính vẫn đang được làm rõ. Ông thừa nhận rất ngạc nhiên khi thông tin được lan truyền như thể mọi việc đã được quyết định xong xuôi, và kêu gọi cần có sự minh bạch hơn trong giao tiếp công khai để tránh những hiểu lầm hơn nữa.

Bất chấp những phản ứng trái chiều ban đầu, Ong Kim Swee khẳng định ưu tiên hiện tại của ông là ổn định cấu trúc, thống nhất quản trị và làm việc chuyên nghiệp trong quá trình chuyển giao của bóng đá Malaysia.