Động lực giúp U-23 Việt Nam đặt mục tiêu cao tại giải U-23 châu Á 29/12/2025 12:39

(PLO)- Đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định lần thứ ba dự VCK U-23 châu Á là động lực để anh đặt mục tiêu cao hơn cùng với U-23 Việt Nam.

Trước buổi tập chiều 28-12 theo giờ địa phương tại Doha (Qatar), tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U-23 Việt Nam, cũng như cảm xúc cá nhân khi anh lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang cho biết anh luôn có cảm xúc đặc biệt trong mỗi lần được tham dự VCK U-23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn.

Văn Khang cho biết, “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U-23 châu Á. Trước giải lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games 33. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”.

Với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là việc ba lần liên tiếp góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá trẻ châu Á, Văn Khang, 22 tuổi cho biết anh luôn nhìn thấy hình ảnh của chính mình cách đây vài năm ở những cầu thủ trẻ lần đầu dự giải.

Văn Khang cho biết, "Ở VCK U-23 châu Á lần này, U-23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân”.

Văn Khang (trái) đặt mục tiêu cao cùng U-23 Việt Nam tại U-23 châu Á. ẢNH: VFF

Chia sẻ về những khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối mặt tại Saudi Arabia sắp tới, Văn Khang cho biết, "Trong năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những kết quả rất tốt ở khu vực Đông Nam Á và cả ở châu Á. Khi bước vào VCK, toàn đội chắc chắn có sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng. Tất cả đều cần thời gian để thích nghi nhằm có thể trạng tốt nhất cho thi đấu”.

Nói về mục tiêu cá nhân ở giải U-23 châu Á tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026, Khuất Văn Khang khẳng định đây cũng là giải cuối cùng của anh trong màu áo U-23 Việt Nam, vì vậy quyết tâm của bản thân và toàn đội là rất lớn.

Văn Khang khẳng định, “Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U-23. Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U-23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”.

Gửi thông điệp tới người hâm mộ Việt Nam trước thềm giải đấu, đội trưởng của U-23 Việt Nam Văn Khang bày tỏ sự trân trọng, “Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ cho đội U-22 và U-23 Việt Nam trong suốt năm vừa qua, từ giải U-23 Đông Nam Á cho tới SEA Games. Bước vào VCK U-23 châu Á, tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ để đội thi đấu thật tốt và mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc”.