MU chiêu mộ được người giống Salah nhất 28/12/2025 07:09

(PLO)- MU chiêu mộ được người giống Salah nhất sau khi chịu ảnh hưởng từ cựu ông trùm F1.

MU đã trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn, và bộ phận dữ liệu của "quỷ đỏ" đã đóng một vai trò trong một thương vụ cụ thể, giúp HLV Ruben Amorim của MU chiêu mộ được người giống Salah nhất. Đó là ai?

Theo các nguồn tin, Manchester United đã chiêu mộ được một cầu thủ có khả năng gần giống nhất với Mohamed Salah của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, tờ Mirror (Anh) đưa tin. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã thực hiện năm bản hợp đồng mới trong mùa hè, với Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Senne Lammens và Diego Leon đều gia nhập Old Trafford.

MU đã trải qua nửa đầu mùa giải đầy biến động dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, nhưng đội vừa đánh bại Newcastle 1-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 18 Premier League.

Một cầu thủ dường như đã chứng minh lý do tại sao Manchester United quyết tâm chiêu mộ anh là Mbeumo. Tuyển thủ Cameroon hiện đang cùng đội tuyển quốc gia tham dự Cúp bóng đá châu Phi và có thể vắng mặt thêm một tháng nữa trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

HLV Ruben Amorim của MU chiêu mộ được người giống Salah nhất. ẢNH: PA WIRE

Manchester United đã được liên hệ với việc chiêu mộ Mbeumo trong nhiều tuần trước khi cuối cùng đạt được thỏa thuận trị giá lên tới 70 triệu bảng Anh. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Mike Sansoni, người mới được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận nghiên cứu dữ liệu của Manchester United, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Mbeumo đến Old Trafford.

Trước khi chuyển sang làm việc cho MU, Sansoni đã có 11 năm làm việc cho đội đua Formula One (F1) là Mercedes trong một vai trò tương tự. Báo cáo khẳng định rằng dữ liệu do Sansoni và nhóm của ông tổng hợp cho thấy Mbeumo là cầu thủ "gần giống Salah nhất". Mbeumo đã ghi được 7 bàn thắng sau 17 lần ra sân cho MU, trong đó có 6 bàn ở Premier League.

Cầu thủ 26 tuổi người Cameroon không phải là người duy nhất mà Manchester United thiếu vắng vì Cúp bóng đá châu Phi, khi Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) và Noussair Mazraoui (Ma-rốc) cũng đang thi đấu tại giải đấu này cho quốc gia của họ.

Mbeumo được xem là cầu thủ giống Salah nhất. ẢNH: MARC ATKINS

Trước khi Mbeumo rời Manchester để tham dự AFCON cùng đội tuyển Cameroon, HLV Amorim đã điền tên tiền đạo này vào đội hình xuất phát trong cả 16 trận đấu tại Premier League mùa giải này. Việc có được sự phục vụ của Mbeumo là vô cùng quan trọng đối với cơ hội leo hạng Premier League của MU mùa này.

Giờ đây, HLV Ruben Amorim buộc phải thay đổi chiến thuật trong vài tuần tới khi Mbeumo không thể ra sân. Và điều đó đã diễn ra trong trận thắng Newcastle 1-0 của MU khi Amorim sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, thay vì 3 trung vệ như trước đây.