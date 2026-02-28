Barcelona đạt thỏa thuận mua đứt Rashford 28/02/2026 13:18

(PLO)- Barcelona đạt thỏa thuận mua đứt Rashford sau khi không thể giảm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 26 triệu bảng Anh của Manchester United.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đạt thỏa thuận mua đứt Rashford. Tiền đạo người Anh gia nhập gã khổng lồ La Liga theo hợp đồng cho mượn ban đầu vào mùa hè năm ngoái sau khi không còn được trọng dụng tại Manchester United.

Marcus Rashford, 28 tuổi, đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ở Tây Ban Nha và trước đó đã thừa nhận anh muốn ở lại đội chủ sân Camp Nou sau khi mùa giải kết thúc. Tờ SPORT của Tây Ban Nha vừa đưa tin Barcelona quyết tâm kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này.

Theo thỏa thuận cho mượn, đội bóng xứ Catalan có quyền mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Theo nguồn tin mới nhất, ban lãnh đạo Barca và người đại diện của Rashford đã thảo luận về thương vụ chuyển nhượng. Thông tin cập nhật này được đưa ra sau khi có những lời đồn đoán rằng Barcelona đã cố gắng thương lượng với MU để giảm phí chuyển nhượng của Rashford.

Rashford sẽ chơi cho Barca ở mùa giải tới. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Rashford hài ​​lòng với thỏa thuận này dù phải giảm lương từ 315.000 bảng mỗi tuần xuống còn một nửa để phù hợp với cơ cấu lương của Barcelona. Barcelona đã phải cắt giảm quỹ lương trong những mùa giải gần đây để tuân thủ hệ thống công bằng tài chính của La Liga.

Có thông tin cho rằng Rashford sẽ được ký hợp đồng ba năm để thi đấu tại sân Camp Nou. Để thương vụ được hoàn tất, mức lương của Rashford cũng sẽ giảm xuống còn khoảng 190.000 bảng mỗi tuần.

Với những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ mùa này, Rashford đã thuyết phục Barcelona rằng mình xứng đáng được ký hợp đồng chính thức. Tiền đạo này đã ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân ở tất cả các giải đấu.

Barcelona đã cố gắng đàm phán lại mức phí với Manchester United nhưng CLB của Anh đã từ chối. Manchester United tin rằng mức phí 26 triệu bảng Anh dành cho Rashford là hợp lý.

Rashford đang cùng Barcelona dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách một điểm so với đối thủ truyền thống Real Madrid. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Manchester United vẫn chưa giành được chức vô địch quốc gia nào trong sự nghiệp, cụ thể là Premier League hay La Liga.

Tại Manchester United, Rashford đã hai lần vô địch FA Cup, League Cup và Europa League. Rashford sẽ trở lại Anh để cùng Barca đối đầu với Newcastle ở vòng 16 đội Champions League tại sân St James' Park vào ngày 10-3. Rashford đã để lại dấu ấn trong trận đấu với Newcastle ở vòng bảng với cú đúp trong chiến thắng 2-1 trên sân khách.