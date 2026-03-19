Bayern hóa giải lời nguyền Real Madrid ở tứ kết Champions League 19/03/2026 09:19

(PLO)- Bayern Munich đang tiến vào giai đoạn quyết định của mùa giải với phong độ gần như không thể ngăn cản, và Harry Kane tin rằng đội bóng của anh không có lý do gì phải e ngại khi chạm trán Real Madrid tại tứ kết Champions League.

Sau chiến thắng áp đảo trước Atalanta, “Hùm xám” Bayern đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến toàn châu Âu. Ở trận lượt về, Kane được trao cơ hội và lập tức tỏa sáng với cú đúp, góp phần giúp Bayern thắng 4-1, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 10-2 đầy choáng váng.

Kết quả này đưa đại diện nước Đức tiến vào vòng tám đội mạnh nhất, nơi họ sẽ đối đầu với Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng tuyển Anh thể hiện sự tự tin rõ rệt. Anh khẳng định Bayern bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế chủ động, dù thừa nhận đây là thử thách cực lớn. Theo Kane, điều quan trọng là duy trì phong độ và sự ổn định mà đội bóng đã xây dựng từ đầu mùa.

Harry Kane không ngại chạm trán đối thủ lớn Real tại tứ kết Champions League. Ảnh: EPA.

Hai bàn thắng vừa qua cũng giúp tiền đạo người Anh cán mốc 50 bàn tại Champions League chỉ sau 66 lần ra sân, một hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Kane đã ghi tới 47 bàn sau 39 trận, vượt qua mọi thành tích cá nhân trước đây của anh trong màu áo một câu lạc bộ.

Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 9 điểm khi mùa giải chỉ còn tám vòng. Họ mới để thua 2 trận trong tổng số 41 lần ra sân, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, ký ức về thất bại trước chính Real Madrid ở bán kết mùa trước vẫn còn nguyên, và Kane cho rằng toàn đội đã rút ra nhiều bài học từ lần vấp ngã đó.

Anh nhấn mạnh rằng mỗi lần đối đầu Real Madrid ở Champions League đều giống như bước vào một trận chiến thực sự, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá. Vì vậy, Bayern cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý.

Vinicius cùng đồng đội Real cũng vừa loại Man City để giành vé vào tốp 8 đội mạnh nhất. Ảnh: EPA.

HLV Vincent Kompany cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi cho rằng đây là màn so tài giữa hai thế lực lớn của bóng đá châu Âu. Theo ông, lịch sử và đẳng cấp của cả hai đội khiến cuộc đối đầu trở nên đặc biệt, và khi đối diện với Real Madrid, họ thường chơi hay hơn trong những thời điểm quan trọng.

Dù Bayern chưa từng đánh bại Real kể từ năm 2012, niềm tin đang trở lại mạnh mẽ. Với phong độ hiện tại cùng sự bùng nổ của Kane, đại diện Bundesliga sẵn sàng bước vào trận cầu đỉnh cao với mục tiêu duy nhất là chiến thắng.