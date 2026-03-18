Liverpool và đêm Anfield sống còn tại Champions League 18/03/2026 15:45

(PLO)- Liverpool sẽ bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray vào rạng sáng ngày 19-3 (giờ Việt Nam) trên thánh địa Anfield trong bối cảnh áp lực bủa vây từ mọi phía.

Thất bại ở lượt đi khiến thầy trò Arne Slot buộc phải lội ngược dòng nếu muốn nuôi hy vọng tiến xa tại đấu trường châu Âu, đồng thời giữ lại chút ánh sáng cho một mùa giải đầy biến động của Liverpool.

Trên lý thuyết, Liverpool vẫn còn cơ hội giành danh hiệu ở ba mặt trận lớn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy con đường này vô cùng chông gai. Tại Ngoại hạng Anh, họ đang đứng thứ năm với 49 điểm, kém đội dẫn đầu Arsenal tới 21 điểm khi mùa giải chỉ còn tám vòng. Khoảng cách này gần như không thể san lấp, dù về mặt toán học vẫn còn hy vọng.

Ở FA Cup, đội chủ sân Anfield đã lọt vào tứ kết và chuẩn bị đối đầu Man City trong một trận đấu mang tính quyết định. Đây có thể xem là đấu trường khả dĩ nhất để họ tìm kiếm danh hiệu. Trong khi đó tại Champions League, Liverpool đã vượt qua vòng bảng mà không cần đá play off, nhưng lại rơi vào thế khó khi bị Galatasaray dẫn trước 1 bàn sau lượt đi.

Osimhen và đồng đội Galatasaray đang chiếm lợi thế dẫn trước 1-0. Ảnh: EPA.

Phong độ thiếu ổn định chính là vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa này. Họ từng trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa, tụt sâu trên bảng xếp hạng trước khi nỗ lực trở lại nhóm cạnh tranh. Dẫu vậy, sau kỳ nghỉ giữa mùa, tình hình không cải thiện như kỳ vọng khi đội bóng liên tục đánh rơi điểm số, với những trận hòa xen lẫn thất bại.

Trái ngược với hình ảnh đó, Galatasaray đang cho thấy sự gắn kết đáng gờm. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần đánh bại Liverpool trong mùa giải này với cùng tỷ số 1-0, từ vòng bảng cho đến lượt đi vòng 16 đội. Điều này tạo ra lợi thế tâm lý rõ rệt trước chuyến làm khách tại Anfield.

HLV Arne Slot hiểu rằng đội bóng của ông không được phép mắc lại những sai lầm cũ. Việc tung ra đội hình mạnh nhất là điều gần như chắc chắn, đặc biệt khi thủ môn Alisson Becker đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại. Kinh nghiệm và phản xạ của anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ hy vọng cho Liverpool.

HLV Arne Slot đối diện canh bạc sinh tử tại Anfield. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, hàng phòng ngự đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách lớn từ hàng công sắc bén của Galatasaray. Victor Osimhen là mũi nhọn đáng gờm, trong khi Mauro Icardi sẵn sàng tạo khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị. Phía sau họ là tuyến giữa giàu năng lượng với Gabriel Sara, Mario Lemina cùng các cầu thủ chạy cánh tốc độ như Baris Yilmaz và Noa Lang.

Điểm mạnh của Galatasaray nằm ở sự đồng bộ trong lối chơi, yếu tố giúp họ giành năm chiến thắng liên tiếp gần đây. Trong khi đó, Liverpool lại thiếu đi sự liên kết giữa các tuyến, khiến những pha triển khai tấn công trở nên rời rạc. Ở hàng thủ, những sai lầm cá nhân và sự mất tập trung đã khiến họ phải trả giá, đặc biệt trong các tình huống cố định.

Một thống kê đáng lo ngại là Liverpool đã đánh rơi điểm trong tám trận tại Premier League do để thủng lưới sau phút 90. Điều này phản ánh rõ vấn đề về bản lĩnh và sự tập trung ở thời điểm quyết định. Trận đấu với Galatasaray cũng có thể là bước ngoặt định đoạt tương lai của HLV Arne Slot tại Anfield và hướng đi tiếp theo của đội bóng.