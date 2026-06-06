Kuwait, Bahrain lên án Iran liên quan các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ; Xe chở chỉ huy cấp cao Lebanon trúng hỏa lực của Israel 06/06/2026 19:32

(PLO)- Ngoại trưởng Iran chỉ trích tổng thống Lebanon; Kuwait, Bahrain lên án Iran liên quan các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ; Xe chở chỉ huy cấp cao Lebanon trúng hỏa lực của Israel; Thứ trưởng ngoại giao Iran cáo buộc IAEA chính trị hóa việc giám sát hạt nhân.

Tình hình chiến sự Trung Đông trong ngày 6-6 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích tổng thống Lebanon

Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN hôm 5-6, Tổng thống Lebanon – ông Joseph Aoun đã gửi một thông điệp tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), rằng: “Đây không phải là đất nước của các ông, mà là đất nước của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi. Ảnh: PRESS TV

Ông Aoun cũng cho rằng Iran đang sử dụng Lebanon như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Washington, nói rằng cách tiếp cận như vậy là “không thể chấp nhận được”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tướng Esmaeil Qaani – chỉ huy IRGC – tuyên bố yêu cầu tối thiểu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon trong cuộc xung đột hiện tại với Israel là Israel rút toàn bộ quân về các vị trí mà họ nắm giữ trước ngày 28-2.

Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đã chỉ trích mạnh mẽ những bình luận của Tổng thống Aoun, kêu gọi ông tập trung vào "kẻ thù thực sự" của Lebanon chứ không phải Iran, theo đài Press TV.

"Hãy cứu Lebanon khỏi kẻ thù thực sự của ngài, thưa tổng thống” – ông Araghchi viết trên mạng xã hội X hôm 6-6.

Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý rằng những bình luận của ông Aoun đã bỏ qua mối đe dọa chính mà Lebanon đang phải đối mặt và xác định sai nguồn gốc của những thách thức hiện tại của nước này.

"Dựa trên những bình luận của ông Aoun, người ta sẽ nghĩ rằng chính Iran đã chiếm đóng một phần năm lãnh thổ Lebanon, khiến một phần tư dân số Lebanon phải sơ tán và đang ném bom đất nước ông ấy hàng ngày" – ông Araghchi nói.

Ông Araghchi cũng bác bỏ tuyên bố của ông Aoun rằng Iran đang sử dụng Lebanon như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ, khẳng định "nếu Lebanon là con bài mặc cả của Iran, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận từ lâu rồi".

Phía Lebanon chưa bình luận về bài đăng mới của ông Araghchi.

Bahrain và Kuwait lên án các cuộc tấn công của Iran

Ngày 6-6, Bahrain tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy thành công 3 tên lửa và một số máy bay không người lái phóng từ Iran.

Quân đội Bahrain lên án các "động gây hấn có hệ thống thông qua các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái tàn bạo nhắm vào dân thường tại Vương quốc Bahrain”.

“Bộ Tư lệnh khẳng định rằng tất cả vũ khí và đơn vị đang ở mức độ sẵn sàng cao nhất và hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ vương quốc” – tuyên bố cho biết. Quân đội Bahrain gọi cuộc tấn công là “sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế”.

Trong khi đó, Kuwait cũng lên án mạnh mẽ “các cuộc tấn công liên tiếp và tàn bạo của Iran”.

“Nhà nước Kuwait bảo lưu toàn bộ quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lãnh thổ” – Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố.

Trước đó, sáng sớm 6-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết không quân của họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và các cơ sở trọng yếu còn lại của bộ chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain bằng tên lửa đạn đạo.

Mục đích của cuộc hành động là để trả đũa trực tiếp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào các tháp viễn thông của IRGC trên các đảo Qeshm và Sirik, theo hãng thông tấn Mehr News.

Tên lửa đạn đạo của Iran nhắm về phía Kuwait và Bahrain. Nguồn: X/RT

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain, theo đài TRT World.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã đánh chặn 6 trong số các tên lửa mà Iran phóng và tên lửa thứ bảy "không đến được mục tiêu dự định”.

Thứ trưởng ngoại giao Iran chỉ trích tổng giám đốc IAEA

Ngày 6-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran – ông Kazem Gharibabadi cho rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang chính trị hóa việc giám sát chương trình hạt nhân của Tehran. Ông cũng cáo buộc Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã bỏ qua việc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

“Ông Grossi nói về ‘sự mơ hồ’, ‘thiếu khả năng tiếp cận’ và ‘mất tính liên tục của thông tin’ – nhưng tình huống này không tự nhiên mà có. Các cơ sở hạt nhân được bảo vệ an toàn đã bị nhắm mục tiêu bằng các cuộc tấn công quân sự từ Mỹ và Israel. Tổng Giám đốc chưa bao giờ lên án những cuộc tấn công này” – ông Gharibabadi viết.

Ông Gharibabadi nói rằng ông Grossi “hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây”, và đặt câu hỏi làm thế nào một người có “cách tiếp cận chính trị và sự phụ thuộc này” có thể quản lý IAEA.

Ông nói rằng nếu IAEA muốn có một giải pháp ngoại giao, họ phải ngừng biến các báo cáo kỹ thuật thành công cụ gây áp lực chính trị.

“Không thể ném bom các cơ sở được bảo vệ an toàn, loại bỏ quyền tiếp cận cần thiết cho việc thanh tra, và sau đó sử dụng hậu quả của cuộc tấn công đó như một ‘sự mơ hồ’ chống lại Iran” – ông Gharibabadi nói.

Phía IAEA chưa bình luận về các quan điểm này.

Lebanon lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào xe quân đội nước này

Ngày 6-6, quân đội Lebanon cho biết một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một phương tiện quân sự của Lebanon ở miền nam nước này, khiến 1 chỉ huy cấp cao, 1 sĩ quan và 1 binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Trong tuyên bố được đăng tải trên X, Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết Tổng thống Joseph Aoun coi vụ tấn công là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon [và] luật pháp và các chuẩn mực quốc tế”.

“Sự leo thang liên tục đe dọa sự ổn định và an ninh ở miền nam [Lebanon] bất chấp những nỗ lực mà Lebanon đang thực hiện trong các cuộc đàm phán ở Washington” – tuyên bố cho biết.

Hiện trường vụ xe quân sự Lebanon bị hỏa lực Israel tấn công. Ảnh: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG LEBANON/X

Ông Aoun cũng bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới những người thiệt mạng và kêu gọi cộng đồng quốc tế “chấm dứt những vụ tấn công lặp đi lặp lại này”.

Lực lượng Phòng vệ Israel thừa nhận đã thực hiện cuộc tấn công, cho biết chiếc xe “di chuyển một cách đáng ngờ” trong khu vực chiến sự đang diễn ra, theo tờ The Times of Israel.

“Sau khi xác định được đối tượng, và do thông tin cảnh báo cũng như mối nguy hiểm đối với lực lượng, chiếc xe đã bị tấn công” – Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Phía Israel cho biết lực lượng nước này sẽ “rút ra những bài học cần thiết dựa trên kết quả” điều tra của họ.