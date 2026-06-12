Công chúa Thái Lan qua đời sau gần 4 năm hôn mê 12/06/2026 10:37

(PLO)- Công chúa Bajrakitiyabha - con gái cả của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - đã qua đời ở tuổi 47.

Ngày 12-6, Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha - con gái cả của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - đã qua đời ở tuổi 47 sau gần 4 năm hôn mê, theo tờ The Nation.

Công chúa Bajrakitiyabha được đưa vào bệnh viện vào tháng 12-2022 sau khi bị ngã quỵ do bệnh tim và các bệnh nhiễm trùng khác. Công chúa Bajrakitiyabha đã hôn mê kể từ đó.

Công chúa Bajrakitiyabha. Ảnh: BANGKOK POST/X

Sau nhiều năm điều trị, vào tháng 4 năm nay, các bác sĩ phát hiện bà bị nhiễm trùng dạ dày dẫn đến viêm ruột, khiến huyết áp giảm và nhịp tim trở nên bất thường, theo hãng tin Reuters.

Đến tháng 5, tình trạng sức khỏe của Công chúa Bajrakitiyabha xấu đi do nhiễm trùng đa cơ quan, các bác sĩ không thể kiểm soát nhịp tim bất thường của bà.

“Mặc dù đội ngũ y tế đã tận tâm điều trị hết mức có thể, nhưng tình trạng sức khỏe của Công chúa vẫn tiếp tục xấu đi. Vào thứ Năm, ngày 11-6-2026, lúc 7 giờ 48 phút tối, Công chúa đã qua đời tại Bệnh viện Tưởng niệm Nhà vua Chulalongkorn, Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, ở tuổi 47” - theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan.

Công chúa Bajrakitiyabha, thường được biết đến với tên gọi Công chúa Pa, sinh ngày 7-12-1978. Tại Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha sẽ được nhớ đến với vai trò nổi bật trong đời sống công cộng, những nỗ lực cải thiện đời sống của các nữ tù nhân và sự nghiệp ngoại giao.

Công chúa Bajrakitiyabha theo học luật tại ĐH Cornell, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ, và làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011, theo đài CNN.

Từ năm 2012 đến năm 2014, Công chúa Bajrakitiyabha là đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, trước khi trở lại văn phòng tổng chưởng lý ở Bangkok.

Công chúa Bajrakitiyabha cũng thành lập một tổ chức từ thiện thúc đẩy quyền của nữ tù nhân, đặc biệt là những người mang thai khi đang thụ án.

Năm 2017, Công chúa Bajrakitiyabha được Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự của Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí về pháp quyền ở Đông Nam Á.

Sau đó, Công chúa Bajrakitiyabha chuyển sang quân đội Thái Lan vào năm 2021 và được phong hàm tướng và giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Công chúa Bajrakitiyabha là một trong ba người con của Nhà vua Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo hiến pháp.