Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù 11/05/2026 09:05

Sáng 11-5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời Nhà tù Trung ương Klongprem ở thủ đô Bangkok theo diện được phóng thích có điều kiện, tờ Bangkok Post đưa tin.

Ông Thaksin được nhìn thấy bước ra khỏi cổng nhà tù ở quận Chatuchak lúc 7 giờ 44 sáng 11-5 (giờ địa phương). Tại đây, ông ôm các thành viên trong gia đình và chào đám đông người ủng hộ, bao gồm các thành viên đảng Pheu Thai.

Ông đứng nghiêm chào quốc kỳ Thái Lan khi quốc ca được phát lên. Sau khi quốc ca kết thúc, ông lên chiếc Mercedes-Maybach, rời khỏi nhà tù giữa vòng vây người ủng hộ lúc 7 giờ 56 sáng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, mặc áo trắng, bước ra khỏi nhà tù trung tâm Klongprem ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) sáng 11-5. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill/BANGKOK POST

Chiếc xe di chuyển chậm qua đám đông và toàn bộ cửa kính phía sau đều được hạ xuống. Ngồi ở ghế sau bên trái, ông Thaksin liên tục chắp tay để chào những người ủng hộ. Trong thời gian được phóng thích có điều kiện, kéo dài đến ngày 9-9, ông Thaksin bắt buộc phải đeo vòng giám sát điện tử (EM).

Cựu thủ tướng Thái Lan nằm trong số 859 phạm nhân được chấp thuận trả tự do có điều kiện theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan. Dự kiến ông sẽ phải báo cáo hằng tháng trong suốt thời gian quản chế.

Ông Thaksin, 76 tuổi, bị giam giữ từ ngày 9-9-2025 khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra lệnh buộc ông phải chấp hành bản án một năm tù vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời gian giữ cương vị thủ tướng trước năm 2006.

Tòa án cho biết không công nhận khoảng thời gian dài ông Thaksin nằm điều trị tại khu VIP của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát trong giai đoạn 2023-2024 là thời gian chấp hành án tù.

Tính đến ngày 11-5, ông đã chấp hành được 2/3 bản án, mức tối thiểu để đủ điều kiện được phóng thích có điều kiện.

Ngày 9-9-2025, Tòa án Tối cao ra lệnh buộc ông Thaksin thi hành án một năm tù mà ông bị tuyên trước đó 2 năm, vào ngày 22-8-2023.

Tòa án cho rằng việc chuyển ông Thaksin khỏi Nhà tạm giam Bangkok ngay sau khi ông được đưa tới đây ngày 22-8-2023 sang Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát là không hợp pháp.