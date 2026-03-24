Có tin ông Thaksin sắp được ân xá, sẽ ra tù vào tháng 5 24/03/2026 14:01

(PLO)- Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nhiều khả năng sẽ được ân xá trả tự do vào tháng 5.

Tờ Bangkok Post ngày 24-3 dẫn nguồn tin từ Trại giam Trung tâm Klong Prem (Bangkok) rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nằm trong số 500 tù nhân đủ điều kiện được ân xá. Danh sách chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

Một cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng này trước khi danh sách các tù nhân đủ điều kiện ân xá được chuyển đến ủy ban cấp cục và sau đó đưa lên ủy ban cấp bộ để được phê duyệt.

Nguồn tin nói rằng nếu được thông qua, ông Thaksin có thể được trả tự do vào ngày 11-5.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Các chi tiết như địa điểm mà phạm nhân sẽ cư trú trong thời gian được tha tù, người giám hộ, nguy cơ tái phạm và các yếu tố bảo đảm an toàn khác đang được xác định trong quy trình ân xá.

Ông Thaksin, 76 tuổi, trở về Thái Lan ngày 22-8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong. Ngay khi hồi hương, ông bị tuyên án 8 năm tù vì các cáo buộc lạm dụng chức vụ và xung đột lợi ích trong thời gian đương nhiệm.

Tuy nhiên, chỉ 13 giờ sau khi bị tạm giam tại Bangkok, ông đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để điều trị và lưu viện trong vòng 6 tháng. Tòa án Tối cao Thái Lan sau đó không công nhận thời gian điều trị này là thời gian chấp hành án.

Đến ngày 9-9-2025, sau khi được Quốc vương giảm án xuống còn 1 năm tù, ông Thaksin chính thức bắt đầu thi hành án.

Theo nguồn tin, tính đến tháng 5 năm nay, ông sẽ chấp hành được 8 tháng, tương đương 2/3 thời gian thụ án, qua đó đủ điều kiện để được xem xét tha tù trước thời hạn.

Trong trường hợp không được ân xá, cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ phải tiếp tục thụ án thêm hơn 6 tháng để hoàn thành đủ thời hạn 1 năm tù theo phán quyết của Tòa án Tối cao Bangkok.