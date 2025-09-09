Ông Thaksin và con gái lên tiếng sau khi Tòa Tối cao yêu cầu ông thi hành án tù 1 năm 09/09/2025 12:16

(PLO)- Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra lên tiếng sau khi Tòa án Tối cao phán quyết yêu cầu ông thi hành án tù 1 năm, cho biết sẵn sàng chấp nhận và tuân thủ phán quyết của tòa.

Ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thi hành án tù 1 năm bắt đầu từ hôm nay.

Tòa kết luận rằng việc ông Thaksin điều trị y tế và thủ tục chuyển viện của ông không tuân thủ quy định của Cục Quản lý trại giam, theo tờ Khaosod.

Lên tiếng sau đó, ông Thaksin cho biết ông sẵn sàng chấp nhận và tuân thủ phán quyết của tòa.

Ông kêu gọi mọi người hãy hướng về phía trước, để quá khứ cùng những vụ kiện tụng và tranh chấp khép lại.

“Tôi chọn con đường này để tiếp thêm niềm tin và động lực cho tất cả cùng bước tiếp” - ông Thaksin nói.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra đến nghe phán quyết của Tòa án Tối cao sáng 9-9. Ảnh: AFP

“Trong suốt nhiệm kỳ Thủ tướng từ năm 2001 đến 2006, tôi đã nỗ lực thúc đẩy mọi chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thay đổi diện mạo chính trị Thái Lan, để các đảng có thể cạnh tranh bằng chính sách. Tôi mong muốn xây dựng một ‘nền dân chủ hữu hình’ thông qua những thành tựu cụ thể của chính phủ, đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi với tư cách một chính khách do nhân dân bầu chọn” - cựu Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh.

Con gái ông Thaksin, bà Paetongtarn Shinawatra - từng giữ chức Thủ tướng nhưng đã bị phế truất vì bị kết luận vi phạm chuẩn mực đạo đức - nhận định sau phán quyết rằng cha mình là vị thủ tướng đầu tiên phải ngồi tù.

Theo bà Paetongtarn, ông Thaksin vẫn là một biểu tượng tinh thần trong đời sống chính trị. Những đóng góp của ông cho đất nước cho thấy ông luôn nghĩ đến quốc gia và mong muốn được góp phần cải thiện đời sống của người dân.

"Gia đình tôi và bản thân tôi lo lắng cho cha, nhưng cũng tự hào vì ông đã tạo nên nhiều dấu ấn trong lịch sử bằng những chính sách mang lại lợi ích lớn cho đất nước. Hôm nay là lần đầu tiên một cựu thủ tướng phải vào tù, điều này thực sự không dễ dàng" - bà Paetongtarn nói.

"Cha tôi và gia đình đều giữ tinh thần lạc quan. Về phần mình, tôi cùng đảng Vì nước Thái sẽ tiếp tục làm việc, phục vụ nhân dân và giám sát chính phủ. Tất cả thành viên trong đảng đều giữ được tinh thần tốt, và chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua" - con gái ông Thaksin cho hay.