Mỹ thông báo áp thuế lên chất bán dẫn Trung Quốc từ tháng 6-2027, Bắc Kinh lên tiếng 24/12/2025 07:57

(PLO)- Washington thông báo sẽ áp thuế lên chất bán dẫn Trung Quốc vì các hành vi thương mại bị coi là "không công bằng" khi Bắc Kinh xuất khẩu chip "cũ" sang Mỹ; chính sách này dự kiến có hiệu lực từ ngày 23-6-2027.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-12 thông báo rằng từ tháng 6-2027 sẽ áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Trong báo cáo hôm 23-12, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng “việc Trung Quốc nhắm mục tiêu thống trị ngành công nghiệp bán dẫn là không hợp lý, gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Mỹ và do đó có thể bị kiện tụng”, do đó Washington sẽ áp thuế lên chất bán dẫn Trung Quốc khi được nhập vào Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết mức thuế cụ thể đối với chất bán dẫn Trung Quốc sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước ngày 23-6-2027 – thời điểm các mức thuế này dự kiến có hiệu lực.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chính sách này được Mỹ xây dựng sau khi xem xét kết quả cuộc điều tra kéo dài một năm theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ (1974) về các hành vi thương mại không công bằng khi Washington cáo buộc Bắc Kinh xuất khẩu chip “cũ” hay có công nghệ lạc hậu sang Mỹ.

Cuộc điều tra được khởi động dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Phản ứng trước báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã bày tỏ sự phản đối đối với bất kỳ loại thuế quan nào, coi đó là một loại vũ khí “chính trị hoá”.

“Việc chính trị hóa, lợi dụng và biến các vấn đề thương mại và công nghệ thành vũ khí, cũng như gây bất ổn cho chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, sẽ không mang lại lợi ích cho ai và cuối cùng sẽ phản tác dụng” - Đại sứ quán Trung Quốc viết trong một phản hồi gửi Reuters hôm 23-12.

Trung Quốc tuyên bố “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Theo Reuters, quyết định của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ về việc đến năm 2027 mới áp thuế vừa giúp Tổng thống Trump duy trì khả năng áp thuế lên Trung Quốc. Động thái này cũng giúp giảm bớt căng thẳng với Bắc Kinh khi mà Bộ Thương mại Trung Quốc hồi tháng 10 đã thông báo mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chip.

Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bắc Kinh hoãn thi hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên, Mỹ đã tạm thời chưa áp dụng quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc đã bị Washington liệt vào danh sách đen.

Năm nguồn tin (giấu tên) hôm 18-12 tiết lộ với Reuters rằng Washington cũng đã khởi động thủ tục cấp phép những lô hàng đầu tiên xuất khẩu chip H200 – dòng chip tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh thứ hai của hãng chip Nvidia (Mỹ) – sang Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 8-12 thông báo đã đạt được thoả thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc.