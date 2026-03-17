Triều Tiên bầu Hội đồng Nhân dân Tối cao, hé lộ lá phiếu của ông Kim Jong-un 17/03/2026 08:08

(PLO)- Triều Tiên vừa tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao trên toàn quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bầu cho giám đốc mỏ than thanh niên Chonsong là ông Jo Chol-ho.

Ngày 16-3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Triều Tiên ra thông cáo báo chí về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao khoá XV của nước này, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Theo thông cáo, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao khoá XV đã diễn ra thành công vào ngày 15-3, trong bầu không khí nhiệt huyết chính trị cao của toàn thể cử tri.

Cuộc bầu cử được tổ chức hoàn toàn theo đúng Luật Bầu cử đại biểu các hội đồng nhân dân các cấp.

Người dân Triều Tiên đi bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 15-3. Ảnh: KCNA

Theo kết quả kiểm phiếu, 99,99% tổng số cử tri có tên trong danh sách trên toàn quốc đã tham gia bầu cử. Có 0,0037% cử tri không tham gia do đang ở nước ngoài hoặc làm việc trên biển, và 0,00003% cử tri bỏ phiếu trắng.

Trong tổng số phiếu bầu, 99,93% cử tri bỏ phiếu tán thành và 0,07% bỏ phiếu phản đối.

Kết quả, theo Luật Bầu cử đại biểu các hội đồng nhân dân các cấp của Triều Tiên, 687 công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân và cán bộ đã được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối cao.

Ngày 15-3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu tại tiểu khu bầu cử 48 (khu vực bầu cử 150) đặt tại mỏ than thanh niên Chonsong, thuộc tổ hợp khai thác than thanh niên Sunchon.

Ông Kim đã bỏ phiếu cho ông Jo Chol-ho - Giám đốc mỏ than thanh niên Chonsong, cũng là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao khoá XV.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu Sunchon. Ảnh: KCNA

Sau đó, ông Kim gặp gỡ và trò chuyện với ông Jo. Lãnh đạo Triều Tiên khích lệ ông Jo hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là đại diện chân chính của nhân dân, người trực tiếp tham gia các hoạt động chủ quyền của nhà nước và là một nhà hoạt động chính trị.

Ông Kim nhấn mạnh ông Jo cần luôn ghi nhớ rằng sự tin tưởng và kỳ vọng của các thợ mỏ cùng người dân địa phương chính là những mong mỏi thiết tha của đất nước và nhân dân.

Theo KCNA, phiên họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XV sẽ được triệu tập tại Bình Nhưỡng vào ngày 22-3.

Phiên họp dự kiến xem xét việc bầu các chức danh lãnh đạo nhà nước và các tiểu ban của Hội đồng, sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, thảo luận vấn đề triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra, cùng việc đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và thông qua ngân sách năm 2026.