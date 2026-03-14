Triều Tiên phóng vật thể lạ về phía đông, nghi tên lửa đạn đạo 14/03/2026 14:14

(PLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể lạ không xác định về hướng đông, trong khi phía Nhật cho rằng vật thể này có thể là tên lửa đạn đạo.

Ngày 14-3, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể lạ không xác định về hướng đông. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự Lá chắn Tự do thường niên kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 9-3, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung được Triều Tiên phóng thử vào năm 2025. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật cho rằng vật vừa được Triều Tiên phóng có thể là tên lửa đạn đạo. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật cũng kêu gọi các tàu thuyền trên biển chú ý theo dõi các cập nhật tình hình.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết vật thể này được cho là đã rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, theo đài NHK.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về vấn đề này.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, phía Mỹ và Hàn Quốc cho rằng các cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Đầu tuần này, bà Kim Yo-jong – em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là quan chức cấp cao của Triều Tiên – lên án các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra và cảnh báo về "những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi".

Lần gần nhất Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông là vào ngày 27-1. Khi ấy, nước này cho biết nhằm mục đích của việc phóng là thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn được nâng cấp.