Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên 23/02/2026 05:53

(PLO)- Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu lại ông Kim Jong-un làm Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ IX của đảng này.

Hãng thông tấn KCNA ngày 23-2 đưa tin rằng đảng Lao động Triều Tiên đã bầu lại ông Kim Jong-un làm Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ IX của đảng này.

“Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã quyết định bầu lại đồng chí Kim Jong-un làm Tổng Bí thư của WPK nhằm thực thi và phát triển đường lối của đảng, cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước” - KCNA đưa tin, dẫn lại sự đồng thuận không lay chuyển của các đảng viên, người dân và binh sĩ.

Ông Kim Jong-un - Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên phát biểu tại đại hội lần thứ IX của đảng ngày 22-2. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết quyết định này được đại hội thông qua vào ngày 22-2, tức ngày làm việc thứ tư trong chuỗi cuộc họp kéo dài nhiều ngày.

Cũng trong ngày 22-2, ông Kim đã báo cáo đánh giá công tác của đảng Lao động Triều Tiên trong 5 năm qua và nêu ra các mục tiêu 5 năm tới.

Theo báo cáo, Ban Chấp hành đảng đã hoàn thành sứ mệnh và vai trò quan trọng là đội tiên phong của cách mạng, mở ra một kỷ nguyên mới với những thay đổi và phát triển chưa từng có.

Bản kế hoạch 5 năm tới tập trung vào chiến lược mới phù hợp với tinh thần tiến bộ mạnh mẽ của đất nước và nhân dân Triều Tiên, đồng thời xác định các mục tiêu triển vọng cho tất cả các lĩnh vực cũng như nhiệm vụ và phương thức để đạt được.