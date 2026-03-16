Cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trên đường Yersin 16/03/2026 10:12

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM kịp thời giải cứu 5 người mắc kẹt, đưa ra ngoài an toàn khi vụ cháy bùng phát dữ dội tại một căn nhà trên đường Yersin.

Rạng sáng 16-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã kịp thời cứu an toàn 5 người mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà trên đường Yersin, phường Bến Thành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động nhiều phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường vụ cháy nhà trên đường Yersin. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 77 đường Yersin. Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng một, khói và khí độc tỏa ra dày đặc khiến nhiều người mắc kẹt ở các tầng trên không thể tự thoát ra ngoài. Trước tình huống khẩn cấp, các tổ công tác lập tức trinh sát, tìm kiếm và tổ chức cứu nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, đưa 5 người ra ngoài an toàn.

Trong đó, ba trẻ em được giải cứu bằng xe thang chuyên dụng.

Chiến sĩ Đội CC&CNCH dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận tầng cao, đưa ba trẻ em thoát khỏi khói độc trong vụ cháy nhà. Ảnh: CA

Năm người được giải cứu an toàn. Ảnh: CA

Song song với cứu nạn, các mũi chữa cháy được triển khai để khống chế ngọn lửa. Sau thời gian ngắn nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.