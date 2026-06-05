1 cơ sở không phép livestream bán hàng trăm bộ kích điện đánh bắt thủy sản 05/06/2026 13:32

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh không phép mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản.

Ngày 5-6, Công an tỉnh An Giang cho hay Phòng PC03 vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh không phép, có hành vi mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản.

Cụ thể, lực lượng Phòng PC03 phối hợp Công an xã Thạnh Hưng kiểm tra một ki-ốt tại chợ Kênh Ranh (xã Thạnh Hưng) do ông NVP làm chủ.

Lực lượng Công an làm việc với ông NVP, chủ cơ sở kinh doanh không phép, có hành vi mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. Ảnh: CAAG

Kết quả, Công an phát hiện ông P đang tổ chức bán các bộ công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một người được ông P thuê đang đóng gói các bộ kích điện để giao cho khách hàng.

Tiếp tục kiểm tra nơi ở của ông P cách đó khoảng 30 mét, Công an phát hiện nhiều bộ kích điện cùng các thiết bị phục vụ việc livestream trên mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 216 bộ kích điện. Trong đó có 137 bộ đã đóng gói và 79 bộ chưa đóng gói. Theo lời khai ban đầu, các bộ kích điện được ông P bán với giá từ 600.000 đồng/bộ trở lên tùy loại.

Làm việc với công an, bước đầu ông P khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để livestream, đăng tải video quảng cáo các bộ kích điện nhằm tìm kiếm khách hàng.

Số hàng hóa trên được ông P mua từ những người khác cùng cư trú tại xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang. Sau khi mua về, ông P thuê người đóng gói rồi bán lại cho khách hàng có nhu cầu đánh bắt thủy sản.

Ông P khai trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 40 đến 50 bộ kích điện. Thống kê sơ bộ, ông P đã bán ra thị trường khoảng 680 bộ kích điện.

Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.