Sự thật ít biết về 'cầu cây gòn' độc lạ 27 năm tuổi tại TP.HCM qua lời kể chủ nhân 15/03/2026 16:07

(PLO)- Từng bị chặt mang về để làm cầu tạm, cây gòn tại xã An Nhơn Tây đã bám rễ, hồi sinh kỳ diệu suốt 27 năm qua và tạo ra khung cảnh đẹp theo cách không ai ngờ tới.

Tại khu vực kênh N25 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) ngày 14-3, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, rất đông người dân từ các khu vực nội thành vẫn không ngại đường xa tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng cây gòn có hình dáng độc đáo nằm ngang mặt nước.

Hình ảnh về "cây cầu sống" này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội , biến một vùng quê yên bình trở nên nhộn nhịp.

Cây cầu sống độc lạ từ sắp xếp của người dân

Khác với suy đoán của nhiều người về một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hay cây tự mọc ngang, cây gòn này thực chất là kết quả từ sự sáng tạo và sắp đặt thủ công của người dân địa phương từ hàng chục năm trước.

Cây cầu cây gòn độc đáo bắc qua dòng kênh đã tồn tại hàng chục năm nay. Ảnh: N. TÂN

Ông Lại Văn Đé (71 tuổi, chủ nhân cây gòn) cho biết, khoảng năm 1999 – 2000, ông cùng người anh vợ đã chặt cây gòn này từ một nơi khác mang về. Mục đích ban đầu rất đơn giản là đặt nằm ngang kênh N25 để làm cầu đi lại giữa hai gia đình cho thuận tiện.

"Giống gòn vốn có sức sống rất bền bỉ, dù bị chặt ngang thân nhưng nếu biết cách chăm sóc vẫn có thể đâm chồi nảy lộc. Hồi đó tôi khiêng cây về gác qua hai bờ kênh, sau đó kiên trì tưới nước ở hai đầu gốc và ngọn hàng ngày để rễ có thể đâm xuống đất. May mắn là cây đã bám rễ thành công và sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ", ông Đé nhớ lại.

Cây cầu cây gòn độc đáo bắc qua dòng kênh trong xanh tạo ra khung cảnh thơ mộng, đẹp mắt. Ảnh: N. TÂN

Đến nay, cây gòn đã nằm vắt vẻo qua dòng kênh được khoảng 27 năm. Điểm đặc biệt khiến nhiều người thích thú là các cọc gòn được ông Đé cắm xuống hai bên bờ kênh để cố định thân cây chính trước đây cũng không hề chết đi.

Qua thời gian, những chiếc cọc này đâm chồi, phát triển thành các cây gòn con khỏe mạnh, tạo thành một hệ thống "trụ cầu" bằng cây sống vô cùng vững chãi và đẹp mắt.

Đây là thời điểm cây gòn ra trái nên được đánh giá là đẹp nhất trong năm. Ảnh: N. TÂN

Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại và giữ gìn thân cây không bị mục mục gãy theo thời gian, ông Đé còn lắp thêm một cột bê tông kiên cố dọc theo thân cây gòn. Sự kết hợp giữa sức sống thiên nhiên và sự gia cố của con người đã tạo nên một hình ảnh độc nhất vô nhị trên dòng kênh xanh mát.

Giới trẻ vượt đường xa để "check-in"

Hiện tại đang là thời điểm cây gòn bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Quả gòn bắt đầu chín và bung nở những sợi bông trắng xóa, rủ xuống dòng nước trong vắt của kênh N25 tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Chính vẻ đẹp này đã thu hút lượng khách đổ về tăng đột biến trong khoảng một tuần trở lại đây.

Nhiều người vượt quãng đường xa đến tham quan, chụp hình cùng cây cầu sống độc đáo. Ảnh: N. TÂN

Có mặt tại khu vực này từ khá sớm, chị Nguyễn Thị Huỳnh Cẩm (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết chị biết đến địa điểm này thông qua một clip ngắn trên mạng xã hội. Quá ấn tượng với hình dáng của cây, chị cùng nhóm bạn đã quyết định chạy xe máy quãng đường hơn 40 km để đến tận nơi trải nghiệm.

"Thấy cây gòn này rất lạ, hoa nở rộ nhìn rất đẹp. Thân cây to, nằm ngang mặt kênh tạo nên bối cảnh chụp hình rất thư giãn. Dù đường xa và nắng nóng nhưng khi đến nơi, thấy cảnh tượng này tôi cảm thấy rất xứng đáng", chị Cẩm hào hứng nói.

Thân cây gòn to lớn được gia cố thêm cột bê tông và các "trụ cầu" bằng cây sống phát triển tự nhiên giúp cây bám rễ vững chãi qua dòng kênh. Ảnh: N. TÂN

Tương tự, anh P (48 tuổi, thành viên một câu lạc bộ mô tô) cũng cùng nhóm bạn xuất phát từ 9 giờ sáng, vượt gần 45 km để đến "check-in". Theo anh P, cây gòn này thực sự độc đáo vì có hai nhánh mọc thẳng lên trông như một kiến trúc tự nhiên. Trong không gian yên tĩnh của vùng ngoại ô TP.HCM, đây thực sự là điểm đến thư giãn lý tưởng cho những người muốn rời xa sự ồn ào của phố thị.

Ông Lại Văn Đé (71 tuổi, xã An Nhơn Tây, TP.HCM) – chủ nhân cây gòn, chia sẻ về quá trình đưa cây về trồng để làm cầu đi lại từ những năm 1999 – 2000.

Trước đây, khu vực kênh N25 chủ yếu chỉ có người dân địa phương qua lại hoặc thỉnh thoảng có các cặp đôi tìm đến để chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, kể từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách kéo đến. Điều này khiến không khí tại xã An Nhơn Tây trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, trước sức hút quá lớn của điểm đến này, chính quyền địa phương và người dân cũng đưa ra những lưu ý cần thiết. Do cây nằm bắc ngang qua tuyến kênh thủy lợi, việc tập trung đông người cùng lúc trên thân cây có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến hạ tầng kênh mương.

Khách tham quan được khuyến cáo cần chú ý giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác xuống dòng kênh và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho bản thân khi chụp ảnh tại khu vực mép nước.